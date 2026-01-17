Η Ελλάδα στο «μικροσκόπιο» των διεθνών οίκων μετά την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές

Μετά την εντυπωσιακή ανταπόκριση στην πρώτη έξοδο της χώρας στις αγορές για το 2026, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Μάρτιο, οπότε ξεκινά ο νέος κύκλος αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας από τους μεγάλους διεθνείς οίκους.

Ο αμερικανικός Moody's, ο καναδικός DBRS και ο γερμανικός Scope θα ανακοινώσουν φέτος τις εκτιμήσεις τους για την ελληνική οικονομία, με τον γερμανικό οίκο να φέρεται πιο κοντά σε μια νέα αναβάθμιση. Αν αυτή πραγματοποιηθεί, η Ελλάδα θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά τα μνημόνια μια ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα Α, καθώς ήδη η χώρα βρίσκεται στη βαθμίδα ΒΒΒ με θετικές προοπτικές από τον Νοέμβριο του 2025. Μια αναβάθμιση θα την ανεβάσει στη βαθμίδα ΒΒΒ+, ένα βήμα πριν την Α, ενώ δεν αποκλείεται να συνδυαστεί με τη δεύτερη αξιολόγηση του οίκου για το 2026, προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο.

Οι υπόλοιποι οίκοι, S&P, Fitch και DBRS, διατηρούν τη χώρα στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ενώ ο Moody's αξιολογεί την Ελλάδα ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο ΒΒΒ-. Οι αξιολογήσεις που θα ολοκληρωθούν από Μάρτιο έως Μάιο θα διαμορφώσουν το κλίμα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Τα κρίσιμα «κλειδιά»

Τρία στοιχεία καθορίζουν τις αξιολογήσεις: ο ρυθμός ανάπτυξης, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και η μείωση του δημόσιου χρέους. Η οικονομία αναπτύσσεται πάνω από 2%, με πρόβλεψη για 2,4% το 2026, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2025 άγγιξε το 3,7% του ΑΕΠ, ενώ το 2026 εκτιμάται στο 2,8%, με πιθανή ανοδική αναθεώρηση. Το δημόσιο χρέος επιταχύνει την αποκλιμάκωσή του, μειούμενο από 145,9% του ΑΕΠ το 2025 σε 138,2% το 2026, με στόχο να πέσει κάτω από το 120% μέχρι το 2029, υποβοηθούμενο από πρόωρες αποπληρωμές ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Ψήφος εμπιστοσύνης στις αγορές

Τα παραπάνω στοιχεία ενισχύουν την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, παρά τις επισημάνσεις των διεθνών οίκων για βελτιώσεις σε τομείς όπως το ισοζύγιο πληρωμών και οι επενδύσεις. Στη βάση αυτή στηρίχθηκε και η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση του 10ετούς ομολόγου, όπου αντλήθηκαν 4 δισ. ευρώ με προσφορές που ξεπέρασαν τα 51 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το μισό δανειακό πρόγραμμα της χώρας για το 2026. Το επόμενο εξάμηνο προβλέπεται η επανέκδοση τριών ομολόγων, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο.