Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 2,26 μονάδων (+0,03%), στις 6.915,61 μονάδες.

ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού Intel υποχώρησε κατά 17% εξαιτίας των απογοητευτικών προβλέψεων για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 258,30 μονάδων (–0,58%), στις 49.098,71 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 65,22 μονάδων (+0,28%), στις 23.501,24 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 2,26 μονάδων (+0,03%), στις 6.915,61 μονάδες.

