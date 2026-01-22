Ανακούφιση στη Wall Street μετά τη «στροφή» Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (5/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές είδαν με ικανοποίηση την απόφαση Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως κατέληξε σε συμφωνία με το ΝΑΤΟ για τη διαμόρφωση του πλαισίου μιας μελλοντικής συμφωνίας για το μέλλον του νησιού της Αρκτικής.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 588,64 μονάδων (+1,21%), στις 49.077,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 270,50 μονάδων (+1,18%), στις 23.224,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 78,76 μονάδων (+1,16%), στις 6.875,62 μονάδες.