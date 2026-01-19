Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 16 ετών - Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

Ένας πίνακας πάνω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εμφανίζει τον τελικό δείκτη Dow Jones Industrial Average, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025.

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, παρά το αρνητικό ξεκίνημα, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 2.250 μονάδων. Έκλεισε σε νέα υψηλά 16 ετών, με μοχλό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την απειλή Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.214,74 μονάδες (-1,37%) και υψηλότερη τιμή στις 2.258,86 μονάδες (+0,59%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 269,066 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.899.792 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,79%), της Eurobank (+2,37%), της Πειραιώς (+1,98%), της Elvalhalcor (+1,56%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,10%), της Metlen (-2,02%), του ΟΤΕ (-1,73%), της Jumbo (-1,53%) και της Viohalco (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.029.123 και 6.385.390 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 48,15 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 46,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 61 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Αβαξ (+8,36%) και Δομική Κρήτης (+4,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-10,22%) και Προοδευτική (-3,59%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,8500 +1,03%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5600 -0,23%

METLEN:42,7400 -2,02%

OPTIMA:8,3900 +0,36%

ΤΙΤΑΝ: 54,9000 +0,37%

ALPHA BANK: 3,9700 -0,23%

AEGEAN AIRLINES: 13,9800 -0,71%

VIOHALCO: 12,1200 -1,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 30,2600 +1,14%

ΔΑΑ:11,1800 -0,09%

ΔΕΗ: 18,6300 +0,65%

COCA COLA HBC:45,3000 +0,44%

ΕΛΠΕ: 8,5900 -3,10%

ELVALHALCOR: 4,2400 +1,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3100 +2,79%

ΕΥΔΑΠ: 7,4000 -0,67%

EUROBANK: 4,0590 +2,37%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 -0,28%

MOTOR OIL: 29,5000 -0,81%

JUMBO: 25,8200 -1,53%

ΟΛΠ:40,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 17,6900 -1,01%

ΟΤΕ: 16,5000 -1,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2600 +1,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 +0,75%

Σε ελεύθερη πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εν μέσω ανησυχιών για τις αυξημένες εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν σημαντική πτώση.

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες έκλεισαν όλοι με μεγάλη πτώση, με το Παρίσι να έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, χάνοντας 1,81%, η Φρανκφούρτη έχασε 1,22%, το Λονδίνο 0,36% και το Μιλάνο 1,26%.

Ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχώρησε επίσης ελαφρώς, σημειώνοντας πτώση 0,08%, ενώ ο AEX στο Άμστερνταμ έκλεισε με πτώση 1,73%.

Η Γουόλ Στριτ είναι κλειστή σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, μια ομοσπονδιακή αργία προς τιμήν του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός συνεχίζει να ανεβαίνει, αναβαθμίζοντας για άλλη μια φορά το ιστορικό υψηλό του, φτάνοντας τα 4.675 δολάρια ανά ουγγιά.

Η Δανία δεν θα συμμετάσχει στο Νταβός ως απάντηση στις απειλές Τραμπ Η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εν μέσω της κλιμάκωσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία, η οποία αναστατώνει τις διατλαντικές σχέσεις. Αυτό δήλωσαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης στο Bloomberg σε ανακοίνωσή τους. «Εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης έχουν προσκληθεί φέτος και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή είναι θέμα της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης», αναφέρει η ανακοίνωση. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα».

Διαβάστε επίσης