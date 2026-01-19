Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 16 ετών - Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

Μεγάλη μείωση κατέγραψαν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήριο, με φόντο την αναταραχή μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ γύρω από την πρόθεση Τραμπ για την αγορά της Γροιλανδίας 

Newsbomb

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 16 ετών - Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

Ένας πίνακας πάνω από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εμφανίζει τον τελικό δείκτη Dow Jones Industrial Average, Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025.

AP/Αρχείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, παρά το αρνητικό ξεκίνημα, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 2.250 μονάδων. Έκλεισε σε νέα υψηλά 16 ετών, με μοχλό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την απειλή Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.214,74 μονάδες (-1,37%) και υψηλότερη τιμή στις 2.258,86 μονάδες (+0,59%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 269,066 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.899.792 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,79%), της Eurobank (+2,37%), της Πειραιώς (+1,98%), της Elvalhalcor (+1,56%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,10%), της Metlen (-2,02%), του ΟΤΕ (-1,73%), της Jumbo (-1,53%) και της Viohalco (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.029.123 και 6.385.390 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 48,15 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 46,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 61 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: 'Αβαξ (+8,36%) και Δομική Κρήτης (+4,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-10,22%) και Προοδευτική (-3,59%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,8500 +1,03%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5600 -0,23%

METLEN:42,7400 -2,02%

OPTIMA:8,3900 +0,36%

ΤΙΤΑΝ: 54,9000 +0,37%

ALPHA BANK: 3,9700 -0,23%

AEGEAN AIRLINES: 13,9800 -0,71%

VIOHALCO: 12,1200 -1,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 30,2600 +1,14%

ΔΑΑ:11,1800 -0,09%

ΔΕΗ: 18,6300 +0,65%

COCA COLA HBC:45,3000 +0,44%

ΕΛΠΕ: 8,5900 -3,10%

ELVALHALCOR: 4,2400 +1,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3100 +2,79%

ΕΥΔΑΠ: 7,4000 -0,67%

EUROBANK: 4,0590 +2,37%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 -0,28%

MOTOR OIL: 29,5000 -0,81%

JUMBO: 25,8200 -1,53%

ΟΛΠ:40,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 17,6900 -1,01%

ΟΤΕ: 16,5000 -1,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2600 +1,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 +0,75%

Σε ελεύθερη πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Εν μέσω ανησυχιών για τις αυξημένες εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν σημαντική πτώση.

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες έκλεισαν όλοι με μεγάλη πτώση, με το Παρίσι να έχει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών, χάνοντας 1,81%, η Φρανκφούρτη έχασε 1,22%, το Λονδίνο 0,36% και το Μιλάνο 1,26%.

Ο IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχώρησε επίσης ελαφρώς, σημειώνοντας πτώση 0,08%, ενώ ο AEX στο Άμστερνταμ έκλεισε με πτώση 1,73%.

Η Γουόλ Στριτ είναι κλειστή σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, μια ομοσπονδιακή αργία προς τιμήν του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός συνεχίζει να ανεβαίνει, αναβαθμίζοντας για άλλη μια φορά το ιστορικό υψηλό του, φτάνοντας τα 4.675 δολάρια ανά ουγγιά.

Η Δανία δεν θα συμμετάσχει στο Νταβός ως απάντηση στις απειλές Τραμπ

Η κυβέρνηση της Δανίας αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εν μέσω της κλιμάκωσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία, η οποία αναστατώνει τις διατλαντικές σχέσεις.

Αυτό δήλωσαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης στο Bloomberg σε ανακοίνωσή τους.

«Εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης έχουν προσκληθεί φέτος και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή είναι θέμα της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης», αναφέρει η ανακοίνωση. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος 0-3: Σαρωτικοί οι Περιστεριώτες και βαθιά βαθμολογική ανάσα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ: 1.100 κλήσεις σε μια εβδομάδα - Περισσότερες από τις μισές στην Αττική

21:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βασικός στο All-Star Game για 10η σερί χρονιά

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανήλικος εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο γκλοπ

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι συνέβη στην Ανδαλουσία; Τα κρίσιμα 20 δευτερόλεπτα

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για Ιράν: «Ελπίζουμε ότι οι ταραχές θα επιλυθούν με τον διάλογο και τη διπλωματία»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί την Τετάρτη η Θεσσαλονίκη

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Διαφωνία Νετανιάχου με Τραμπ: «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στη Γάζα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

20:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας πόλο: Ο αντίπαλος στα ημιτελικά και πότε θα γίνει ο σπουδαίος αγώνας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αρχαία βασιλική 2.000 ετών του «πατέρα της αρχιτεκτονικής» Βιτρούβιου

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:47ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστάσεις» από τη Γροιλανδία κρατά η Ουγγαρία: «Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 40 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών - Βίντεο

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 16 ετών - Σε ελεύθερη πτώση οι ευρωπαϊκές αγορές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός την Τρίτη: Θυελλώδεις άνεμοι σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και δυτική Στερεά - Νέα επιδείνωση από Τετάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα - Νεκρός 29χρονος δικυκλιστής

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων Διοικητή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Valentino

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ