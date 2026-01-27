Θέλεις προαγωγή; Αυτές είναι οι 5 ατάκες – «κλειδιά» που θα σου την εξασφαλίσουν

Δείτε πέντε φράσεις που θα μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στην προαγωγή

Θέλεις προαγωγή; Αυτές είναι οι 5 ατάκες – «κλειδιά» που θα σου την εξασφαλίσουν
Σκέφτεσαι να ζητήσεις προαγωγή στη δουλειά σου, αλλά διστάζεις; Περιμένεις την ετήσια αξιολόγηση για να αναδείξεις την αξία σου, ελπίζοντας πως οι κόποι σου θα αναγνωριστούν αυτόματα;

Η πραγματικότητα στον σκληρό κόσμο των επιχειρήσεων είναι διαφορετική: Η ανέλιξη δεν «χαρίζεται» στο τέλος του χρόνου, αλλά κερδίζεται μέρα – μέρα, μέσα από τις σωστές λέξεις και την κατάλληλη στρατηγική.

Οι ηγέτες προάγουν ανθρώπους που δεν χρειάζονται διαρκή διαχείριση και οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν ήδη σε ανώτερο επίπεδο, σύμφωνα με τη σύμβουλο ανάπτυξης στελεχών, Μέλοντι Γουάιλντινγκ, η οποία παραθέτει πέντε φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις συναντήσεις σας, που θα αλλάξουν τον τρόπο που σας βλέπει ο προϊστάμενος και τις ευκαιρίες που θα έρθουν στον δρόμο σας.

Ακολουθούν οι 5 ατάκες – «κλειδιά» που προτείνει η Μέλοντι Γουάιλντινγκ, συγγραφέας του βιβλίου «Managing Up: Πώς να παίρνετε αυτό που χρειάζεστε από τους ανθρώπους στην ιεραρχία»:

  • «Αρχικά, άφησέ με να μοιραστώ την πρόοδο που σημειώθηκε από την τελευταία μας συνάντηση»

Ξεκινήστε παρουσιάζοντας τι καταφέρατε από την προηγούμενη φορά και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αυτό σας επιτρέπει να αναδείξετε τις επιτυχίες σας και εμποδίζει τη συζήτηση από το να οδηγηθεί σε ό,τι σκέφτεται ο προϊστάμενος / εργοδότης εκείνη τη στιγμή. Αυτά που μοιράζεστε, συχνά μεταφέρονται παραπάνω στην ιεραρχία, διευκολύνοντας την αναγνωρισιμότητα και το στάτους σας από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Δοκιμάστε το: Αποφύγετε τις αόριστες ενημερώσεις και συνδέστε τη δουλειά σας με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Αντί για «επικοινωνούμε με νέους πελάτες», πείτε πως «επικοινωνήσαμε με οκτώ υποψήφιους πελάτες την περασμένη εβδομάδα και κλείσαμε τρεις παρουσιάσεις, παραμένοντας εντός του στόχου μας για το β’ τρίμηνο».

  • «Βασικά, ένα θέμα για το οποίο θα ήθελα τη δική σου οπτική, είναι…»

Ακόμη και μία συνάντηση 30 λεπτών μπορεί να λειτουργήσει ως μία στοχευμένη συνεδρία επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η φράση σάς τοποθετεί ως συνεργάτη του διευθυντή σας και όχι απλώς ως κάποιον που εκτελεί εντολές. Δείχνει ότι σκέφτεστε κριτικά για τις προκλήσεις και αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες, κάτι που οδηγεί σε προαγωγές.

Δοκιμάστε το: Μην αναφέρετε ένα πρόβλημα χωρίς να μοιραστείτε τι έχετε ήδη δοκιμάσει ή ποιες επιλογές εξετάζετε. Αντί για «δεν έχω ιδέα πώς να διαχειριστώ αυτή τη σύγκρουση στην ομάδα», πείτε: «Υπήρξε κάποια κακή επικοινωνία με την ομάδα μάρκετινγκ. Δοκίμασα το [Χ] και σκέφτομαι το [Y] ως επόμενο βήμα, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου πριν προχωρήσω».

  • «Τι ακούγεται από την ηγεσία;»

Οι περισσότεροι μιλούν μόνο για τη δική τους δουλειά. Αντιστρέψτε τους ρόλους και ρωτήστε τι συμβαίνει στο επίπεδο του προϊσταμένου σας και παραπάνω. Αυτό σας δίνει γνώση για προτεραιότητες, πιέσεις και αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τη δουλειά σας πριν αυτές σας αιφνιδιάσουν. Όταν συμμετέχετε σε μία ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική, ξεχωρίζετε από τους συναδέλφους σας.

Δοκιμάστε το: Ρωτήστε τι ετοιμάζει το αφεντικό σας ή ποιες πρωτοβουλίες έρχονται και προσφερθείτε να βοηθήσετε. Θα μπορούσατε να πείτε: «Ξέρω ότι έχεις πολύ φόρτο. Υπάρχουν πρότζεκτ στα οποία θα μπορούσα να βοηθήσω, για να σε ελαφρύνω;».

  • «Αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ»

Η προαγωγή σας δεν αποφασίζεται την ημέρα της ετήσιας αξιολόγησης, αλλά τους μήνες που προηγούνται. Αυτή η φράση είναι ένας διακριτικός αλλά ισχυρός τρόπος να δηλώσετε ότι ενδιαφέρεστε –και είστε έτοιμοι– για επιπλέον αρμοδιότητες.

Δοκιμάστε το: Αν ο προϊστάμενος αναφέρει μία νέα κατεύθυνση της εταιρείας, μπορείτε να πείτε: «Χαίρομαι που επεκτεινόμαστε. Πώς προσεγγίζουμε τα ρυθμιστικά ζητήματα; Θα ήθελα πολύ να συνεισφέρω στο κομμάτι της συμμόρφωσης».

  • «Για ανακεφαλαίωση, εγώ θα κάνω το [Α] και το [Β]. Περιμένω από εσένα το [X] και το [Y]»

Η συνθήκη να κλείνετε τη συνάντηση με ένα αόριστο «ωραία, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα», είναι ο λόγος που πολλά πράγματα μένουν μισά. Αντίθετα, κλείστε με ανάληψη ευθυνών. Συνοψίστε τις επόμενες ενέργειες του καθενός.

Δοκιμάστε το: Αν ο προϊστάμενος συμφωνήσει να κάνει κάτι, ζητήστε συγκεκριμένο χρόνο. Ρωτήστε: «Μήπως είναι εφικτό μέχρι την Τετάρτη;» ή «Μπορώ να υπολογίζω ότι θα το έχω μέχρι την Παρασκευή;».

