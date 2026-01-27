Η παγκόσμια οικονομία σε «τεντωμένο σχοινί» – Πώς τα χρέη των ισχυρών «ροκανίζουν» την τσέπη μας

Το κόστος δανεισμού «πνίγει» ήδη τις κρίσιμες δημόσιες δαπάνες σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες. Πλέον, η ανησυχία εξαπλώνεται ευρύτερα. Η απειλή του μη βιώσιμου δανεισμού που πλανάται τώρα πάνω από την παγκόσμια οικονομία, αφορά μερικές από τις πλουσιότερες χώρες, όπως σημειώνεται σε ανάλυση των New York Times.

Τα επίπεδα χρέους που «αγγίζουν» ή καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, απειλούν να «φρενάρουν» την ανάπτυξη και να προκαλέσουν οικονομική αστάθεια σε όλο τον κόσμο.

Στο εσωτερικό αυτλων των χωρών, αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να καταβάλλουν τόκους με χρήματα που διαφορετικά θα προορίζονταν για την υγεία, το οδικό δίκτυο, τις κατοικίες, την τεχνολογική πρόοδο ή / και την εκπαίδευση.

Η δίψα για ολοένα και περισσότερα δάνεια έχει, επίσης, ωθήσει προς τα πάνω το κόστος δανεισμού, «καταβροχθίζοντας» ένα μεγαλύτερο μερίδιο από τα χρήματα των φορολογουμένων. Μπορεί, επιπλέον, να αυξήσει τα επιτόκια στα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και στα στεγαστικά και τις πιστωτικές κάρτες, οδηγώντας παράλληλα σε αύξηση του πληθωρισμού.

Και ίσως το πλέον ανησυχητικό: Το υπέρογκο χρέος –το οποίο διογκώθηκε ακόμη και όταν η οικονομία ήταν σχετικά υγιής και τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες– δίνει στις κυβερνήσεις λιγότερα περιθώρια αντίδρασης όταν τα πράγματα χειροτερέψουν.

Πάντως, το συμπέρασμα είναι ένα: Όσο οι «μεγάλοι» δυσκολεύονται να ισορροπήσουν στο «τεντωμένο σχοινί» της παγκόσμιας οικονομίας, το τίμημα της αστάθειας θα συνεχίσει να «βαρύνει» τις πλάτες των πολιτών.