e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι 6 Φεβρουαρίου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να καταβληθούν 74.003.000 ευρώ σε 99.862 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πληρωμές θα γίνουν από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 3 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

- στις 5 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και

- από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

