Επιδότηση συστημάτων θέρμανσης: Παράταση για τις αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Έως τις 24 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα επιδότησης για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, αφού το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε να δώσει παράταση.

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με πόρους του NextGenerationEU και στοχεύει στην αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Αντικατάσταση παλαιών, ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης

Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση του κόστους θέρμανσης και η στροφή σε πιο «πράσινες» τεχνολογίες.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας

Ιδιοκτήτες δευτερεύουσας κατοικίας

Ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται

