Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πιστώνεται σε 1.000.000 δικαιούχους - Πόσα χρήματα είναι η Α' δόση

Σημαντική οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβουν χιλιάδες νοικοκυριά πριν από τα Χριστούγεννα, καθώς η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου.

Αυτή η πρώτη πληρωμή αφορά τους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την καταχώριση των στοιχείων τους στην πλατφόρμα έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 και περιλαμβάνει τόσο την προβλεπόμενη προκαταβολή όσο και τις αγορές καυσίμων που τιμολογήθηκαν έως το τέλος Νοεμβρίου.

Το επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ —και μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ακραίο ψύχος— παραμένει αφορολόγητο και ακατάσχετο, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη χωρίς τον κίνδυνο συμψηφισμού με χρέη προς το Δημόσιο.

Η διαδικασία των πληρωμών θα εξελιχθεί σε τρία στάδια, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τον χρόνο αγοράς.

Για να θεωρηθεί μια αγορά επιλέξιμη, πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα χρονικά όρια: οι δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζονται από τις 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ για το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα λοιπά θερμικά συστήματα η αφετηρία είναι η 1η Οκτωβρίου.

Ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ, το διάστημα αγορών είναι διευρυμένο, ξεκινώντας από την 1η Ιουνίου 2025 και φτάνοντας έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη δεύτερη μεγάλη πληρωμή έως τις 29 Μαΐου 2026, η οποία θα καλύψει το σύνολο των αγορών που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.

Σε αυτή τη φάση, οι καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε τα παραστατικά τους να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου και να δηλωθούν στην πλατφόρμα το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η αυλαία των πληρωμών θα πέσει στις 31 Ιουλίου 2026 με την τρίτη δόση, η οποία αφορά αποκλειστικά τους χρήστες φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, καλύπτοντας τις καταναλώσεις που καταγράφηκαν έως το τέλος της περιόδου θέρμανσης.