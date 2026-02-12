Στουρνάρας: Aρνήθηκα τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής κι έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου

Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας. Αυτή τη φορά δεν επέλεξε ένα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, αλλά την Ομάδα Αλήθειας.

Μιλώντας για την εποχή των μνημονίων, είπε πως άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό ήθελαν η Ελλάδα να βγει από το ευρώ για να κερδίσουν από τη διαφορά, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνη τη συμπεριφορά τους.

Κατά τον διοικητή, δεν υπήρχε άλλος δρόμος από τα μνημόνια και ότι δύο ήταν οι αιτίες που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση: το δημοσιονομικό και οι μισθολογικές αυξήσεις πάνω από την παραγωγικότητα, που έθιγε την ελληνική ανταγωνιστικότητα.

Επίσης, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη θητεία του ως υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Σαμαρά. Επισήμανε πως έπρεπε να επιτύχουμε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί γιατί ήταν ανένδοτη η Γερμανία.

Σε ό,τι αφορά την κριτική που είχε ασκήσει ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για το λάθος μείγμα των μνημονίων, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι «αυτό το δεχόμαστε σήμερα». Όπως προσέθεσε, όταν κάνεις μια δημοσιονομική προσαρμογή και χτυπάς τις επενδύσεις, μειώνονται ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης.

Κληθείς να απαντήσει για την εμπειρία του σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, είπε πως δεν ήταν εύκολο, αλλά υπήρχε αίσθημα εθνικής ευθύνης.

Υποστήριξε πως το πρώτο 6μηνο του 2015 η χώρα έκανε πισογύρισμα και μειώθηκε η διαπραγματευτική δύναμη της χώρας. Η διαπραγματεύση Βαρουφάκη του πρώτου 6μηνου ήταν λάθος, επισήμανε και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα θα είχε αποφύγει το 3ο μνημόνιο.

Ο ίδιος ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας είπε πως είχε προειδοποιήσει για το κλείσιμο των τραπεζών. Ανέφερε πως δεν είναι σίγουρος αν είχε καταλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τις επιπτώσεις που θα σηματοδοτούσε μια τέτοια εξέλιξη.

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τη συνεργασία που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε πολύ καλή την περίοδο συνεργασίας τότε με τον Αλέξη Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. «Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ» σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ για την Τράπεζα Αττικής. «Είδαμε ότι γίνονταν περίεργα πράγματα, οπότε αποφασίσαμε να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το “fit and proper”, διότι υποπτευόμασταν ότι άρχισαν και έδιναν δάνεια urbi et orbi. Ανοιχτά και με καλή πίστη συμφωνήσαμε με την τότε κυβέρνηση, η οποία είχε την ιδιοκτησία μέσω του ΙΚΑ, που τότε ήταν ο κύριος ιδιοκτήτης, άρα ουσιαστικά το κράτος. Εμείς είμαστε οι επόπτες. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε νέα διοίκηση. Έβαλα εγώ έναν εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός έναν εκπρόσωπο, ο κύριος Δραγασάκης έναν εκπρόσωπο. Σφίξαμε τα χέρια. Μετά από έναν μήνα, αναθέσαμε σε headhunter να μας βρει διοίκηση. Βρέθηκε, συμφωνήσαμε. Θυμάμαι ότι πήρα το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη. Μόλις προσγειώθηκα και άνοιξα το κινητό μου, είδα στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα. Πήρα τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, μου είπε ότι δεν είχε ιδέα. Πήρα τον κύριο Δραγασάκη, επίσης δεν γνώριζε. Πήρα το Μαξίμου και τελικά μίλησα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μου είπε ότι διαφώνησαν με την επιλογή. Του απάντησα ότι τα πρόσωπα που προτείνονταν δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, διότι στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το “fit and proper”» είπε.

Την επόμενη ημέρα συνεδριάζει η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και, όπως εκμυστηρεύθηκε, τον πήρε τηλέφωνο η σύζυγός του και του είπε: «έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου: ΣΔΟΕ, Οικονιμική Αστυνομία».

Δεν θεωρεί ότι ήταν τυχαίος ο έλεγχος και προσέθεσε: Την βάζω σε ανοικτή ακρόαση και μου είπε η γυναίκα μου: «Είμαι πεντακάθαρη. Μην διανοηθείς να κάνεις πίσω».

Στη συνέχεια, όπως αφηγήθηκε: Έτσι ακριβώς βγάλαμε όλη τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση και εκεί κατάλαβα ότι οι επιλογές μου είναι είτε συνεχίζω στον δρόμο της αρετής, ή παραιτούμαι, ή κάνω αυτό που ήθελε η κυβέρνηση. Αποφάσισα το πρώτο, έχοντας στο μυαλό μου τι είχε γίνει παλαιότερα με την Τράπεζα Κρήτης. Είχα μάθει το μάθημά μου. Είπα ότι ο κεντρικός τραπεζίτης πρέπει να κάνει αυτό που υπαγορεύει το καθήκον του. Και έτσι έκανα. Την επόμενη Τετάρτη είχαμε Διοικητικό Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είχαν γραφτεί πρωτοσέλιδα, είχε δημοσιευτεί φωτογραφία της γυναίκας μου στους Financial Times. Μπαίνοντας στην αίθουσα, είδα ότι οι συνάδελφοί μου ήταν ήδη συγκεντρωμένοι. Μόλις μπήκα, ο Μάριο Ντράγκι είπε "σηκωθείτε όρθιοι" και με χειροκρότησαν. Είπαν ότι αυτό ακριβώς σημαίνει ανεξαρτησία κεντρικού τραπεζίτη. Όταν έρθει η ώρα, πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη θέση που κατέχεις», σχολίασε ο κ. Στουρνάρας.

Το βίντεο με τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα

