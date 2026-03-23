Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, με διευρυμένα κριτήρια που θα καλύπτουν περίπου τρία εκατομμύρια από τους τέσσερις εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων στην Ελλάδα. Η επιδότηση θα δοθεί σε ευρύ φάσμα δικαιούχων, στοχεύοντας στην ανακούφιση των εξόδων καυσίμων και μετακίνησης.

Τα εισοδηματικά όρια για το Fuel Pass 2026 καθορίζονται ως εξής:

Μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους.

Μέχρι 35.000 ευρώ για έγγαμους, με αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η επιδότηση θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Για όσους δεν διαθέτουν smartphone, το ποσό θα κατατίθεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Κάθε δικαιούχος θα δηλώνει ένα όχημα στην πλατφόρμα του gov.gr, στο οποίο πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας. Αξίζει να σημειωθεί πως κάθε όχημα δηλώνεται από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε άτομο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.

Ποσά επιδότησης ανά περιοχή και τύπο οχήματος

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

Ιδιωτικά αυτοκίνητα στην ηπειρωτική χώρα: 50 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας, 40 ευρώ χωρίς.

Ιδιωτικά αυτοκίνητα σε νησιωτικές περιοχές: 60 ευρώ με κάρτα, 50 ευρώ χωρίς.

Μοτοσυκλέτες στην ηπειρωτική χώρα: 30 ευρώ με κάρτα, 25 ευρώ χωρίς.

Μοτοσυκλέτες σε νησιωτικές περιοχές: 35 ευρώ με κάρτα, 30 ευρώ χωρίς.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τα μέτρα, ο κ. Πετραλιάς τόνισε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, και οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα, οι δικαιούχοι θα έχουν λάβει το voucher.

Η κυβέρνηση επιδιώκει έτσι να διευκολύνει τις μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των εορτών και της άνοιξης.