Motor Oil: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη στα 650 εκατ. ευρώ για το 2025 - EBITDA 1,05 δισ. ευρώ

Λειτουργικά κέρδη ύψους 1,2 δισ. ευρώ (+21 %) και καθαρά κέρδη 757 εκατ. (+50 %) ανακοίνωσε  η Motor Oil για το 2025

Ο όμιλος Motor Oil κατέγραψε το 2025 ισχυρές επιδόσεις, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον πιέσεων στον κύκλο εργασιών, που προήλθαν κυρίως από τη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και την ενίσχυση του ευρώ. Παρά τη συγκυρία αυτή, η λειτουργική του εικόνα παρέμεινε ιδιαίτερα δυναμική, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,5 δισ. ευρώ, από 12,19 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,79%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των διεθνών τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων και τις συναλλαγματικές μεταβολές.

Η διοίκηση θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1,75 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 έναντι 1,4 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA ενισχύθηκαν και ανήλθαν σε 1,059 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης στο δεύτερο μισό της χρονιάς, αλλά και στην πλήρη επαναλειτουργία κρίσιμων μονάδων μετά το περιστατικό του 2024.

Καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχαν και τα έκτακτα έσοδα, με σημαντικό μέρος να προέρχεται από ασφαλιστικές αποζημιώσεις που σχετίζονται με τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου, ενισχύοντας αισθητά τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά κέρδη.

Η ισχυρή αυτή εικόνα αποτυπώθηκε και στα κέρδη προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 827 εκατ. ευρώ, αυξημένα σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε περίπου 650 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2024. Η εκρηκτική αυτή αύξηση συνδέεται όχι μόνο με τις βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις αλλά και με τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Συνολικά, το 2025 επιβεβαίωσε τη δυνατότητα του ομίλου να διατηρεί υψηλή κερδοφορία ακόμη και σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες αγοράς, αξιοποιώντας τόσο την επιχειρησιακή του ευελιξία όσο και έκτακτους παράγοντες που ενίσχυσαν τα αποτελέσματά του.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πηγές προμήθειας αργού το 2025 ήταν το Ιράκ (74 %), η Λιβύη (22 %) και το Καζακστάν (4%).

Τέλος αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις τονίζεται:
«Για το 2026, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η χρονιά χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή -ιδίως εκείνες που αφορούν το Ιράν- επηρεάζουν αναμφίβολα τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου , σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας λόγω εμποδίων στην αλυσίδα εφοδιασμού των διυλιστηρίων και της δυσκολίας κάλυψης των αναγκών των καταναλωτών, διαμορφώνει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με πολύπλοκες προκλήσεις.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει την παγκόσμια οικονομία και η μεταβλητότητα των τιμών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων εξαρτώνται από τη διάρκεια αυτών των γεωπολιτικών εντάσεων, για τις οποίες δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις ή προβλέψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση της επιχειρησιακής ευελιξίας και της οικονομικής πειθαρχίας παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα για τον Όμιλο».

Motor Oil: Υπερδιπλάσια καθαρά κέρδη στα 650 εκατ. ευρώ για το 2025 - EBITDA 1,05 δισ. ευρώ

