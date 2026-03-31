Ανατροπή με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου – Δεν θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου

Η πληρωμή ενοικίου ηλεκτρονικά θα ίσχυε από την 1η Απριλίου

Ανατροπή με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου – Δεν θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου
Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, οπότε το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου.

Η εξάμηνη παράταση, που δίνεται, κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

