Αντιδράσεις για τις αλλαγές στις πληρωμές ενοικίων – Υποχρεωτικά μέσω τράπεζας από Τετάρτη

Οι πληρωμές ενοικίων περνούν υποχρεωτικά μέσω τραπεζών από την Τετάρτη, με στόχο τη διασφάλιση επιδομάτων για τους ενοικιαστές και φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες.

Αντιδράσεις για τις αλλαγές στις πληρωμές ενοικίων – Υποχρεωτικά μέσω τράπεζας από Τετάρτη
  • Από την Τετάρτη οι πληρωμές ενοικίων θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών για να διασφαλιστούν επιδόματα και φοροαπαλλαγές.
  • Οι ιδιοκτήτες πρέπει να λαμβάνουν τα ενοίκια μέσω τραπεζικών συναλλαγών για να διατηρήσουν έκπτωση 5% στον φόρο εισοδήματος.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ζητά αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης μέχρι να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).
  • Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει την ανάγκη καθορισμού κανόνων και εξαιρέσεων για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας, ώστε να αποφευχθούν οικονομικές συνέπειες για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
  • Υπάρχουν αντιδράσεις από μέρος των πολιτών που ενδέχεται να συνεχίσουν να πληρώνουν μέρος των ενοικίων με μετρητά για να πετύχουν χαμηλότερο μίσθωμα.
Αντιδράσεις προκαλούν οι αλλαγές που έρχονται στις πληρωμές ενοικίων από την Τετάρτη, καθώς αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι οι ενοικιαστές δεν θα χάσουν επιδόματα και οι ιδιοκτήτες τις προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να λαμβάνουν τα ενοίκια μέσω τραπεζικών συναλλαγών, προκειμένου να διατηρήσουν την έκπτωση 5% επί του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια.

Σε ένα περιβάλλον έντονης στεγαστικής πίεσης, πολίτες εκτιμούν ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι οι συμφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών θα πρέπει να αλλάξουν.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν αρνητικά την προσπάθεια του οικονομικού επιτελείου για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Μάλιστα, εμφανίζονται πρόθυμοι να συνεχίσουν την καταβολή μέρους του ενοικίου με μετρητά, προκειμένου να επιτύχουν χαμηλότερο μίσθωμα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) εκτιμά ότι το μέτρο ενδέχεται να λάβει παράταση. Όπως αναφέρει, «μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου. Συνεπώς, νομοτελειακά, θα πάμε για παράταση τουλάχιστον μέχρις ότου να δηλωθούν τραπεζικοί λογαριασμοί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί».

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθενται τα ενοίκια, προκειμένου να μην χάσουν την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου στα εισοδήματα από μισθώματα.

Αίτημα ΠΟΜΙΔΑ για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής καταβολής μισθωμάτων μέχρι τη δήλωση των λογαριασμών στο Μ.Ι.Δ.Α.

Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ απηύθυνε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, για τους εξής λόγους: Η μη πλήρης τραπεζική καταβολή όλων των ετήσιων μισθωμάτων επισύρει σοβαρές οικονομικές συνέπειες σε βάρος των εκμισθωτών αλλά και των ενοικιαστών. Στις εκατοντάδες χιλιάδες μισθώσεων με πολλαπλούς συνεκμισθωτές θα πρέπει να έχει οριστεί σε ποιον ή ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να γίνονται οι καταβολές των ενοικίων, ώστε να ελέγχονται από το λογισμικό της ΑΑΔΕ.

Συνεπώς για να εφαρμοστεί η νέα αυτή υποχρεωτική ρύθμιση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση των λογαριασμών αυτών στη νέα πλατφόρμα μισθώσεων ακινήτων του Μ.Ι.Δ.Α.

Είναι συνεπώς απαραίτητο να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, και όχι να επιχειρηθεί το πρωθύστερο της υποχρεωτικότητας χωρίς να να έχουν προσδιοριστεί οι κανόνες αλλά και οι εξαιρέσεις της νέας αυτής διαδικασίας, κάτι που θα οδηγήσει σε μαζική αποστέρηση δικαιωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, χωρίς μάλιστα αποχρώντα λόγο.

Στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει και πάλι ποιες εξαιρέσεις από την υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση πρέπει να προβλεφθούν και ποιοι κανόνες πρέπει γενικότερα να ισχύσουν ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της, χωρίς κοινωνικές παρενέργειες.

