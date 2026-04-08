Wall Street: Κέρδη για S&P και Nasdaq με οδηγό τις ελπίδες για παράταση του τελεσιγράφου

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Μεγάλη Τρίτη (7/4) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ προς το Ιράν, με ορισμένους επενδυτές να ευελπιστούν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα παρατείνει την προθεσμία που έχει δώσει στο ιρανικό καθεστώς.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 85,42 μονάδων (–0,18%), στις 46.584,46 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 21,51 μονάδων (+0,10%), στις 22.017,84 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 5,02 μονάδων (+0,08%), στις 6.616,85 μονάδες.