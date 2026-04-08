Νίκος Παπαθανάσης: Κονδύλι 4,6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Κοζάνη
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανάπλαση πλατειών, οδικών τμημάτων, γηπέδων και πάρκων σε διάφορες τοπικές κοινότητες της Κοζάνης
Η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Κοζάνης εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 – 2025, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.
Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:
– Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, της Πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.
– Ανάπλαση οδικού τμήματος της Νοτιοδυτικής εισόδου Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.
– Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης
– Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας
– Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης και
– Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων Δήμου Κοζάνης
Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Κοζάνης.