Νίκος Παπαθανάσης: Κονδύλι 4,6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Κοζάνη

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανάπλαση πλατειών, οδικών τμημάτων, γηπέδων και πάρκων σε διάφορες τοπικές κοινότητες της Κοζάνης

Η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Κοζάνης εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021 – 2025, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Στόχος της παρέμβασης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.609.142 ευρώ, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η ασφαλής χρήση των χώρων από όλους τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση για:

– Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, της Πλατείας Νικολάου Γιολδάση και της κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Άνω Κόμης, του Δ. Κοζάνης.

– Ανάπλαση οδικού τμήματος της Νοτιοδυτικής εισόδου Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, Δ. Κοζάνης.

– Εργασίες αποκατάστασης γηπέδων αντισφαίρισης στη θέση Κουρί και κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης και γηπέδου αντισφαίρισης εντός της πόλης της Κοζάνης

– Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου Αγίας Παρασκευής, της Τ.Κ. Καρυδίτσας

– Κατασκευή παιδικών χαρών στην πόλη της Κοζάνης και

– Αναβάθμιση φωτισμού πάρκων Δήμου Κοζάνης

Δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Κοζάνης.

