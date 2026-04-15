Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

Εκτιμάται πως η υπέρβαση του στόχου θα ξεπεράσει τη μία μονάδα – Θετική η δημοσιονομική πορεία και στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

Πολίτες κάνουν τα ψώνια τους στην Ερμού. Στο βάθος διακρίνεται η Βουλή των Ελλήνων

  • Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 εκτιμάται στο 4,8% έως 4,9% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο του 3,7%.
  • Η υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων μέτρων στήριξης.
  • Το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ, με φορολογικά έσοδα που ξεπέρασαν τους στόχους κατά 407 εκατ. ευρώ.
  • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού περιορίστηκαν κατά περίπου 913 εκατ. ευρώ λόγω συγκράτησης πληρωμών.
  • Η κυβέρνηση προβλέπει αναθεώρηση της εκτίμησης ανάπτυξης για το 2026 στο 2% από 2,4% λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Αισιοδοξία για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό του 2025, επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως αυτό θα ανέλθει σε 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και η υπέρβαση του στόχου κατά τουλάχιστον μία μονάδα, δίνει περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης.

Ο στόχος που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό για το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 3,7% του ΑΕΠ. Ενδεικτικό της θετικής πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είναι και το γεγονός ότι το γενικό πλεόνασμα - που περιλαμβάνει και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - πιθανόν να φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,6%

Αισιοδοξία για υπέρβαση των στόχων

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί ακόμη να αλλάξουν πριν από τη δημοσίευση των δημοσιονομικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου. Αν και υπάρχει ακόμη πιθανότητα μικρών προσαρμογών, οι πηγές αναμένουν ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη από τους στόχους.

Το Bloomberg σημειώνει ότι με τη νέα υπέρβαση των στόχων διευρύνεται το ιστορικό της Ελλάδας, με το 2025 να αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο έτος που το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο από τον στόχο.

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, με το ΑΕΠ τώρα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου 2% το 2026, από τον προηγούμενο στόχο 2,4%, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2,8% για εφέτος. Με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τώρα, φαίνεται ήδη πιθανό να υπάρξει υπέρβαση και του στόχου αυτού, αναφέρει το Bloomberg.

Εκρηκτικό πρωτογενές πλεόνασμα και στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η θετική δημοσιονομική πορεία της χώρας καταγράφεται και στα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφηκε το διάστημα Ιανουαρίου με τον Μάρτιο, πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ,

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν συνολικά σε 17,281 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 407 εκατ. ευρώ. Ενώ ειδικά τον μήνα Μάρτιο, τα έσοδα από εισπράξεις φορολογικών εσόδων υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 487 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο α΄τρίμηνο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18,51 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 691 εκατ. ευρώ.

Ειδικά το μήνα Μάρτιο η υπέρβαση καθαρών εσόδων ανήλθε σε 818 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από φόρους κατά 487 εκατ. ευρώ και από το ΠΔΕ κατά 321 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και από τις μειωμένες -έναντι των προβλέψεων- επιστροφές εσόδων κατά 115 εκατ. ευρώ.

Μέρος της υπέρβασης οφείλεται στην είσπραξη μέρους του τιμήματος από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού καθώς και της 2ης δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό.

Στον αντίποδα, οι δαπάνες περιορίστηκαν στα 17,02 δισ. ευρώ, περίπου 913 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον προγραμματισμό, λόγω συγκράτησης πληρωμών.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ANNOUNCEMENTS

Το Μαζί για το Παιδί συγκέντρωσε 2.500 είδη πρώτης ανάγκης για παιδιά σε φορείς παιδικής προστασίας

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Block 2: Live η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ ζητεί την παραίτηση του προέδρου - «Θα απομακρυνθούν όλες οι μαριονέτες του Όρμπαν»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σέρφερ ψάρεψε μέσα σε πλήθος καρχαρίων - «Ήταν περικυκλωμένος» - Δείτε βίντεο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα απήγαγε και μαχαίρωσε 3χρονο - Την πυροβόλησε θανάσιμα η αστυνομία

13:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Θα αποτύχουν οποιεσδήποτε προσπάθειες να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα - Το απίστευτο βίντεο

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Δεσμεύεται για περαιτέρω προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίντεο με τη στιγμή που γενναίος λυκειάρχης εξουδετερώνει ένοπλο μέσα στο σχολείο

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι για να λάβουν το voucher των €300

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος με όριο ταχύτητας που θα ελέγχεται από AI

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

12:12LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Η πρώτη δήλωση μετά το τέλος της συνεργασίας με την Χριστοπούλου - «Με την Έλενα είναι όλα καλά»

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη - Μαρινάκη για τις σπουδές του Μακάριου Λαζαρίδη: «Επιλέξατε πάλι το ψέμα»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Στις 27 Απριλίου ξεκινάει επίσκεψη στις ΗΠΑ - Θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι 3 μετά το θάνατο της Μυρτούς - Είχαν κρύψει το κινητό της 19χρονης

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

12:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Το δωμάτιο το έκλεισε η Μυρτώ, κάναμε δυο φορές χρήση ουσιών» - Τι ισχυρίζονται οι 3 κατηγορούμενοι

12:27ΕΥ ΖΗΝ

Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Πρώιμα συμπτώματα και τι πρέπει να συμβεί αμέσως

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ενημερωθεί για την υγεία του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η 19χρονη Μυρτώ φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο το μοιραίο βράδυ

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Φιλαδέλφεια: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλουν σε σπίτι

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

10:08LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν γνωρίζει τον θάνατο του συντρόφου της - Οι πληροφορίες για την υγεία της

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Αποχώρησε από τον «Ευαγγελισμό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γιώργος Μυλωνάκης εκτάκτως στον Ευαγγελισμό με ανεύρυσμα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαστρονομικός καυγάς Ελλάδας – Τουρκίας: Μαλώνουν για την προέλευση του πατσά

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για το θάνατο της Μυρτούς

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ