Bloomberg: Γιγαντιαίο πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% το 2025 – Ανοίγει ο δρόμος για μέτρα στήριξης

Πολίτες κάνουν τα ψώνια τους στην Ερμού. Στο βάθος διακρίνεται η Βουλή των Ελλήνων

Αισιοδοξία για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος στον προϋπολογισμό του 2025, επικρατεί στο οικονομικό επιτελείο, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως αυτό θα ανέλθει σε 4,8% με 4,9% του ΑΕΠ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος και η υπέρβαση του στόχου κατά τουλάχιστον μία μονάδα, δίνει περιθώριο για νέα μέτρα στήριξης.

Ο στόχος που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό για το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 3,7% του ΑΕΠ. Ενδεικτικό της θετικής πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είναι και το γεγονός ότι το γενικό πλεόνασμα - που περιλαμβάνει και τους τόκους για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - πιθανόν να φτάσει περίπου στο 1,6% του ΑΕΠ έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,6%

Αισιοδοξία για υπέρβαση των στόχων

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί ακόμη να αλλάξουν πριν από τη δημοσίευση των δημοσιονομικών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου. Αν και υπάρχει ακόμη πιθανότητα μικρών προσαρμογών, οι πηγές αναμένουν ότι η συνολική δημοσιονομική εικόνα θα είναι πολύ καλύτερη από τους στόχους.

Το Bloomberg σημειώνει ότι με τη νέα υπέρβαση των στόχων διευρύνεται το ιστορικό της Ελλάδας, με το 2025 να αποτελεί το τέταρτο συνεχόμενο έτος που το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο από τον στόχο.

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, με το ΑΕΠ τώρα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου 2% το 2026, από τον προηγούμενο στόχο 2,4%, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι αξιωματούχοι έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 2,8% για εφέτος. Με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού έως τώρα, φαίνεται ήδη πιθανό να υπάρξει υπέρβαση και του στόχου αυτού, αναφέρει το Bloomberg.

Εκρηκτικό πρωτογενές πλεόνασμα και στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η θετική δημοσιονομική πορεία της χώρας καταγράφεται και στα επίσημα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, καταγράφηκε το διάστημα Ιανουαρίου με τον Μάρτιο, πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ,

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν συνολικά σε 17,281 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 407 εκατ. ευρώ. Ενώ ειδικά τον μήνα Μάρτιο, τα έσοδα από εισπράξεις φορολογικών εσόδων υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 487 εκατ. ευρώ.

Συνολικά στο α΄τρίμηνο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18,51 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 691 εκατ. ευρώ.

Ειδικά το μήνα Μάρτιο η υπέρβαση καθαρών εσόδων ανήλθε σε 818 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως λόγω των αυξημένων εσόδων από φόρους κατά 487 εκατ. ευρώ και από το ΠΔΕ κατά 321 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης και από τις μειωμένες -έναντι των προβλέψεων- επιστροφές εσόδων κατά 115 εκατ. ευρώ.

Μέρος της υπέρβασης οφείλεται στην είσπραξη μέρους του τιμήματος από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού καθώς και της 2ης δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό.

Στον αντίποδα, οι δαπάνες περιορίστηκαν στα 17,02 δισ. ευρώ, περίπου 913 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον προγραμματισμό, λόγω συγκράτησης πληρωμών.

