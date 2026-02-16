Κρατικός προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,136 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου

Newsbomb

Κρατικός προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρωτογενές αποτέλεσμα ύψους 3,510 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,751 δισ. και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,980 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2025, κατέγραψε σε ταμειακή βάση ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο.

Το συνολικό πλεόνασμα τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού τα οποία ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανήλθε σε 2,287 δισ. ευρώ , έναντι του στόχου για πλεόνασμα 543 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 758 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, ποσό 1,65 δισ. ευρώ δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Συνεπώς, εξαιρώντας ποσό ύψους 1,272 δισ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς γενικής κυβέρνησης,καθώς και ποσό ύψους 379 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών:

  • η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση περιρίζεται σε μόλις 108 εκατ. ευρώ
  • το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκε πολύ κοντά στον στόχο, σημειώνοντας οριακή υπέρβαση κατά 33 εκατ. ευρώ.

Πώς κινήθηκε ο Ιανουάριος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

  • τον Ιανουάριο 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,136 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.
  • τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,207 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου σε λίγες ημέρες.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 795 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 304 εκατ. ευρώ από τον στόχο (492 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνεται ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α' 229).

Ειδικότερα:

  • ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στο ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.
  • Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ από τον στόχο (130 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2026 ανήλθαν στα 3,850 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,710 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (5,560 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 1,383 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβάσεων σε ΟΚΑ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,331 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 1,272 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 309 εκατ. ευρώ.

Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων. Καθώς επίσης, επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους.

Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ (Δήμοι και ασφαλιστικά Ταμεία).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης - Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο (Βίντεο)

12:19LIFESTYLE

Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους στο γόνατο - Ακυρώθηκαν παραστάσεις

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι τις ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο Καραμανδάνειο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE- Μαρινάκης: Ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη η Ελλάδα- Τι είπε για τις φωτογραφίες ντοκουμέντα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύξηση 26% στις απώλειες αμάχων το 2025, λένε ερευνητές

11:57WHAT THE FACT

Η Κατάρα του Τουταγχαμών - Οι φρικιαστικοί θάνατοι εκείνων που άνοιξαν τον τάφο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό στην Ισπανία σε τιμή... διαμερίσματος

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έπεσαν οι υπογραφές Chevron - HelleniQ Energy για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπάρακ Ομπάμα απάντησε σχετικά με τους εξωγήινους: «Υπάρχουν, αλλά όχι στην Area 51»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

«Τεχεράνη»: Ποια είναι η πολυβραβευμένη σειρά της Dana Eden που βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ορχομενός: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από έναν 17χρονο και έναν 15χρονο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

«Γερνά» η Κρήτη: Μόνο το Ρέθυμνο είχε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι τις ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία στον Δομοκό: Πώς πέρασε το όπλο στη φυλακή, γιατί δεν ήταν στα κελιά τους οι βαρυποινίτες κι ο αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ