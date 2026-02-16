Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Όλες οι ημερομηνίες

Ο Φλεβάρης είναι παραδοσιακά ο μήνας που φέρνει ανατροπές στις πληρωμές των συντάξεων του Μαρτίου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, οι μη μισθωτοί να δουν τα ποσά από το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Συντάξεις Μαρτίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαρτίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (16/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ιράν να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (16/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 16 Φεβρουαρίου

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Ιεράς Οδού – Κυκλοφορικά προβλήματα στο σημείο

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

06:50ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιστήμονες της κομπίνας, τα ψεύτικα αιγοπρόβατα, ο Πιτσιλής και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η κίνηση-ματ Aktor και το deal της Εθνικής

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πάμε για τα πιο «καυτά» play offs που έγιναν ποτέ

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των ενοικίων - Είδος προς εξαφάνιση τα μικρά ακίνητα

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο στόχαστρο των Ρομά οι καταλύτες αυτοκινήτων – Κλέβουν ακόμη και από λεωφορεία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Οδηγός γλίτωσε την τελευταία στιγμή από καθίζηση του οδοστρώματος - «Πετάχτηκα από τη θέση του συνοδηγού»

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Όλες οι ημερομηνίες

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασφυκτική πίεση από την αντιπολίτευση για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμερα υπογράφεται η μίσθωση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων μεταξύ Ελλάδας και Chevron-Hellenic Energy σε θαλάσσιες περιοχές νότια Πελοποννήσου και Κρήτης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασφυκτική πίεση από την αντιπολίτευση για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το έγγραφο της προσφοράς των 32.000 ευρώ για τις σωληνώσεις που «καίει» τον ιδιοκτήτη

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Ιεράς Οδού – Κυκλοφορικά προβλήματα στο σημείο

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο στόχαστρο των Ρομά οι καταλύτες αυτοκινήτων – Κλέβουν ακόμη και από λεωφορεία

22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία με όπλο μέσα στις φυλακές Δομοκού - Τα δευτερόλεπτα του τρόμου στο γραφείο του Αρχιφύλακα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ