Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους
Σύνταξη πριν από τα 62 με κρυφά μπόνους κατοχυρώνουν 15 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων εντός του 2026 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα, είτε με μειωμένες είτε και με πλήρεις αποδοχές.

Τα κρυφά μπόνους είναι, πρώτον, ότι πολλές κατηγορίες γλιτώνουν την περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας από το 62ο στο 65ο ή 67ο έτος, δεύτερον, ότι ανάλογα με την ηλικία που συμπλήρωσαν ως το 2021 μπορούν να πάρουν πλήρη αντί μειωμένη σύνταξη κερδίζοντας 134 ευρώ στο ποσό της σύνταξης και, τρίτον, ότι έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται ως συνταξιούχοι χωρίς καμία περικοπή της σύνταξής τους.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα τον οδηγό με τις διατάξεις που ισχύουν και επιτρέπουν σε 15 κατηγορίες παλαιών –πριν από το 1993-ασφαλισμένων να αποχωρήσουν φέτος πριν τα 62 έτη.

Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ενδεικτικά:

*Την έξοδο με μειωμένη σύνταξη (ή και με πλήρη για λίγες περιπτώσεις) σε ηλικίες από 59 ετών ως 61,10 ετών με διατάξεις ανήλικου τέκνου που ισχύουν για γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1992 στο ΙΚΑ και σε ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ-Τραπεζών και Τύπου). Η βασική προϋπόθεση είναι να υπήρχε ανήλικο τέκνο ως το 2012.

*Την έξοδο με πλήρη σύνταξη σε ηλικίες από 58,5 ετών για γονείς δημοσίους υπαλλήλους που συμπλήρωσαν 25ετία στα έτη 2010, 2011, και 2012, με ανήλικο τέκνο είτε στα έτη αυτά είτε και μεταγενέστερα. Για το 2010 το δικαίωμα συνταξιοδότησης με ανήλικο τέκνο ισχύει μόνον για τις γυναίκες, ενώ με συμπληρωμένη 25ετία το 2011 και το 2012 το δικαίωμα ισχύει και για τους άνδρες.

*Την έξοδο με πλήρη σύνταξη τριτέκνων για μητέρες και γονείς δημοσίους υπαλλήλους. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι συμπλήρωσαν 20ετία ως το 2010 οι τρίτεκνες μητέρες, οπότε και κατοχυρώνουν την έξοδο στη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας, ενώ για τρίτεκνους γονείς η έξοδος με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών προϋποθέτει να έχουν συμπληρώσει 21 έτη το 2011 και 23 έτη το 2012.

*Τη συνταξιοδότηση γυναικών ασφαλισμένων σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων σε ηλικίες 55, 56 και 57 ετών, με προϋπόθεση να είχαν 3.600 ένσημα στα βαρέα και συνολικό χρόνο 4.500 ημερών ασφάλισης ως το 2012, εκ των οποίων οι 1.000 ημέρες να είναι στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που κλείνει τα 57 το 2026 και είχε 3.600 βαρέα ένσημα ως το 2012, με συνολικό χρόνο 4.500 ημερών ασφάλισης, για να βγει στη σύνταξη θα πρέπει οι 1.000 ημέρες στα βαρέα να συμπληρώνονται από τα 40 ως τα 57 έτη.

*Την έξοδο των δημοσίων υπαλλήλων που προσλήφθηκαν μετά την 1/1/1983, με διατάξεις 37ετίας σε ηλικίες 60,3 και 61,2 ετών, εφόσον είχαν 25ετία ως το 2010 μόνο στο Δημόσιο ή με διαδοχική ασφάλιση σε άλλο φορέα πριν από το 1983 και 37 έτη συνολικά ως το 2021.

Τα κρυφά μπόνους στη συνταξιοδότηση μπορούν να τα αξιοποιήσουν φέτος οι ασφαλισμένοι που γεννήθηκαν μεταξύ των ετών 1964-1967 και ανήκουν σε κάποιες από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον ασφαλιστικό οδηγό του σημερινού ενθέτου.

Σύνταξη από το Δημόσιο για 8 κατηγορίες σε ηλικίες 55-62 ετών

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών μπορούν να πάρουν φέτος 8 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1983-1992. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:

  1. Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα και κλεισμένο το 52ο έτος της ηλικίας τους ως το 2017. Εχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από τον Φεβρουάριο του 2027 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες.
  2. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027, αν έκλεισαν τα 55 το 2019.
  3. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Γονέας τριών παιδιών που έκλεισε τα 52 το 2018 θα πάρει πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 58,5 ετών. Αν έκλεισε τα 52 το 2018 θα βγει όταν γίνει 60 και 2 μήνες.
  4. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Μητέρα τριών παιδιών που συμπλήρωσε 23 έτη το 2012 και την ηλικία των 55 ετών το 2018 έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 61 έτη.
  5. Ασφαλισμένοι με 25ετία ως το 2010 και συμπληρωμένες τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.
  6. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 και 58 ετών αντίστοιχα ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.
  7. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021.Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά ως το 2021.
  8. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 37 έτη συνολικά ως το 2021 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020 και 61,2 ετών με 37 έτη το 2021.

Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί με πρόσληψη ως 31/12/1992 βγαίνουν στη σύνταξη με διατάξεις 30ετίας και με όρια ηλικίας που αυξάνονται ως το 67ο έτος ή με τις διατάξεις που ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Η διάταξη της 30ετίας συμφέρει μόνον εφόσον δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για σύνταξη με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός που συμπλήρωσε την 30ετία το 2016 αλλά γίνεται 60 ετών το 2026 θα βγει στη σύνταξη στα 67. Μπορεί όμως να πάρει πλήρη στα 62, εφόσον έχει 40 χρόνια ασφάλισης ή να αποχωρήσει με μειωμένη στα 62.

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν παραίτηση μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Φεβρουαρίου και συνταξιοδοτούνται στο τέλος Αυγούστου. Η παραίτηση μπορεί να ανακληθεί στο πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου, άλλως θεωρείται οριστική. Η υπαλληλική σχέση των αιτούντων λύεται στις 31/8/2025 και μέχρι τότε παραμένουν στην εκπαίδευση, ενώ ο χρόνος ασφάλισης από την παραίτηση μέχρι τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης υπολογίζεται ως συντάξιμος τόσο για τη θεμελίωση των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων όσο και για το ποσό της σύνταξης.

Πότε θα γίνουν αλλαγές στα όρια ηλικίας;

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Οσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις ορίων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανεβεί αισθητά μετά την πανδημία. Ετσι δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

1.Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201758,5
το 201860,2
το 201961,1
το 202063,7
το 202165,3
Από 1/1/202267

2.Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετώνΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 201759,6
το 201861
το 201962,6
το 202064
το 202165,6
Από 1/1/202267

3.Ανδρες – γυναίκες με 35ετία

Με 35 έτηΗλικία στην 35ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 20185860
Το 20195860,5
Το 20205861
Το 20215861,5
Από 1/1/20225862 και 40 έτη

4.Ανδρες – γυναίκες με 36 έτη

Με 36 έτηΗλικία στην 36ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 20185860
Το 20195860,5
Το 20205861
Το 20215861,5
Από 1/1/20225862 και 40 έτη
  1. Ανδρες – γυναίκες με 37ετία
Με 37 έτηΗλικία στην 37ετίαΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Το 20185558,6
Το 20195559,5
Το 20205560,3
Το 20215561,2
Από 1/1/20225562 και 40 έτη

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

