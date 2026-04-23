Ανακούφιση στη Wall Street μετά την απόφαση Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας

Με κέρδη έκλεισε την Τετάρτη (23/4) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 340,65 μονάδων (+0,69%), στις 49.490,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 397,60 μονάδων (+1,64%), στις 24.657,56 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,89 μονάδων (+1,05%), στις 7.137,90 μονάδες.