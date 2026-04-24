Συντάξεις Μαΐου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

Από το απόγευμα της Πέμπτης έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν σταδιακά τα πρώτα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Μαΐου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2026 θα διενεργηθούν για 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 24 Απριλίου 20266
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Συντάξεις Μαΐου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 29 ή την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και την την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 .

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ - Νέα ΑΦΜ ανοίγουν σήμερα

04:48ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες στην Κρήτη, ανοιξιάτικος καιρός στην υπόλοιπη χώρα – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

04:48WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αμφιβάλλω ότι θα έρθει» ο Πούτιν στη σύνοδο G20 στη Φλόριντα

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος G20 στις ΗΠΑ: Η Ρωσία θα προσκληθεί στη Φλόριντα

02:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ιταλία δεν επιθυμεί να πάρει τη θέση του Ιράν στο Μουντιάλ

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο σας πειμένουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι Φρουροί της Επανάστασης τοποθέτησαν νέες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν τον αποκλεισμό του Ιράν από το Μουντιάλ

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή έφερε απώλειες στη Wall Street

00:40ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Παράταση τριών εβδομάδων στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

00:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχειρίας για τρεις εβδομάδες

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 27χρονος εργαζόμενος κατέρρευσε σε πισίνα στη Γεωργιούπολη

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

23:48LIFESTYLE

Κάνιε Γουέστ: Θα δώσει συναυλία στην Τσεχία τον Ιούλιο - Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για την υπόθεση δολοφονίας του γιου του αστυνομικού

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ υποστηρικτική η Ελλάδα – Φανταστικός τύπος ο Μητσοτάκης

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν είχε σχέση με ναρκωτικά η Μυρτώ, ούτε ποτό δεν έπινε», λέει ο σύντροφός της 19χρονης

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεαρή νοσηλεύτρια έβαλε τέλος στη ζωή της

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Αμερικανίδα έκανε μπάνιο με τους φακούς επαφής και έχασε την όρασή της μέσα σε λίγες μέρες

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Νέο Κόσμο: Ηλικιωμένη υποστήριξε ότι την χτύπησε ο γιος της, που παραμένει «ταμπουρωμένος»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της Αστυνομίας

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τραγωδία με 65χρονο – Πήγε στο νοσοκομείο με πυρετό και πέθανε

11:50ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πώς το Ιράν κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου πολεμικό ναυτικό

04:22ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Θρόμβωση: Τα πρώιμα συμπτώματα που απλά απαγορεύεται να υποτιμήσετε

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε βρέφος 14 ημερών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Υπήρξε τελικά το Κράκεν: Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για το χταπόδι 19 μέτρων που έζησε πριν 100 εκατ. χρόνια

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ