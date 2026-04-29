Φορολοταρία Απριλίου 2026: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (55η κλήρωση)

Πραγματοποιήθηκε η πεντηκοστή πέμπτη κλήρωση, για τη φορολοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το υπουργείο Οικονομικών.

Newsbomb

Λεφτά, χρήματα
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην 55η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ, ένας νικητής κέρδισε 50.000 ευρώ, πέντε κέρδισαν από 20.000 ευρώ και 500 κέρδισαν από 1.000 ευρώ.
  • Η φορολοταρία μοιράζει μηνιαίως έως 50.000 ευρώ και τα Χριστούγεννα έως 100.000 ευρώ, με τα ποσά να είναι αφορολόγητα και χωρίς κρατήσεις.
  • Ο αριθμός των λαχνών που παίρνει κάθε φορολογούμενος εξαρτάται από τις δαπάνες με πλαστικό χρήμα και το ποσοστό τους σε σχέση με το εισόδημα του.
  • Φορολογούμενοι με εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση.
  • Οι λαχνοί αυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο και οι μηνιαίες κληρώσεις επαναλαμβάνονται για 11 μήνες, με ετήσια κλήρωση στο τέλος της χρονιάς.
Snapshot powered by AI

Η φορολοταρία διεξήχθη την Τετάρτη 29 Απριλίου με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Ήδη, στο site της ΑΑΔΕ (http://www.aade.gr) βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Ακολουθεί, ο κατάλογος με τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2026.

Μεγαλύτερα ποσά στις κληρώσεις

Το σύστημα της φορολοταρίας αλλάζει, με βάση τις αγορές που θα έχει κάνει τον προηγούμενο μήνα ο κάθε φορολογούμενος.

Ποσά που θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν τα 50.000 ευρώ θα μοιράζει κάθε μήνα η φορολοταρία, ενώ τα Χριστούγεννα τα ποσά θα φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ.

Η σχετική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε μήνα για 11 μήνες, ενώ το Δεκέμβριο, κοντά στα Χριστούγεννα, 12 τυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά, όπως προβλέπεται στην σχετική διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, δεν θα αποτελούν εισόδημα και δεν θα υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώνονται:

  • 12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και
  • τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Επίσης να σημειωθεί ότι φορολογούμενοι με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κερδίζουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο παίρνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση, ενώ οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης σε Ντάισελμπλουμ: Η Ελλάδα από συνώνυμο της κρίσης εισήλθε σε εποχή βιώσιμης ανάπτυξης

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 21 εκτελέσεις και 4.000 συλλήψεις από την έναρξη του πολέμου

14:41LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Με μία φωτογραφία αποκάλυψε ότι παντρεύεται

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ: Σταθερή παρουσία στο No Finish Line Athens και ανανέωση συνεργασίας με τον Μίλτο Τεντόγλου

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Αντικριστό και σφακιανόπιτες: Το TasteAtlas προτείνει διακοπές στην Κρήτη

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Χειμωνιάτικο διάλειμμα με βροχές, καταιγίδες και βοριάδες – Πρόγνωση Αρναούτογλου

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Ο… Τσακ Νόρις και η κινηματογραφική απόδραση στα social media

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη πήρε ο 89χρονος πιστολέρο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα σφήνωσε σε δρόμο του Αλιβερίου λόγω... GPS – Φωτογραφία

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διπλή ανακοπή υπέστη η 12χρονη κατά τη διακομιδή της - Συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Γάτα περπάτησε ανέμελη σε πίστα της Formula 1, αγνοώντας τους πάντες - Δείτε βίντεο

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Μία δυνατή ιστορία αγάπης: Κούρδος ποιητής ερωτεύτηκε τη γυναίκα που του συμπαραστάθηκε στη φυλακή

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά στο Τατόι κρατώντας μια μαγκούρα με φωτογραφία του Κωνσταντίνου

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Υβριδική εργασία: Υποτίθεται ότι θα την νιώθαμε ευκολότερη - Γιατί δεν είναι έτσι τελικά;

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Το νέο τοπόσημο στην καρδιά της Αθήνας: Το γλυπτό παγκάκι του Καβάφη, στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πικάσο κυνηγά τον Τζεφ Μπέζος και ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαμογελά: Μουσείο στο Βερολίνο το τερμάτισε με ρομποτικά σκυλιά - Δείτε βίντεο

13:47ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε στο δάσος, δύο χρόνια μετά τον γάμο τους -Ήταν ζευγάρι από το λύκειο

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Θα επιβάλει φόρους στα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη από το 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διπλή ανακοπή υπέστη η 12χρονη κατά τη διακομιδή της - Συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Εντόπισε τη σύντροφό του νεκρή στο σπίτι τους

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Ο 89χρονος είχε πάει στην κηδεία του τέως βασιλιά στο Τατόι κρατώντας μια μαγκούρα με φωτογραφία του Κωνσταντίνου

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Έρχονται αλλαγές για 295.000 δικαιούχους - Αναλυτικοί πίνακες

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Πλήρωσε 20.000 ευρώ για να βάλει δόντια στην Τουρκία αλλά τώρα δεν μπορεί να φάει

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

11:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μου γύρισαν τα λείψανά τους σε παπουτσοθήκες»: Η άγνωστη ιστορία της τραγωδίας του Titan

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο: Ο… Τσακ Νόρις και η κινηματογραφική απόδραση στα social media

12:22LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Διαζύγιο για τον γνωστό ηθοποιό

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

09:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από την ψυχρή εισβολή - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποσότητα κοκαΐνης συμβατή με τοξικότητα που επιφέρει θάνατο βρέθηκε στη Μυρτώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ