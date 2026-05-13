Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

Snapshot Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έως 31/12/2023 επιτρέπει την αποπληρωμή σε έως 72 δόσεις, με δυνατότητα ένταξης και οφειλών σε αναστολή πληρωμής.

Τα ποσά από αναγκαστικές εκτελέσεις μετά την αίτηση υπαγωγής μπορούν να συνυπολογιστούν στην πρώτη δόση της ρύθμισης.

Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να εγγράψουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία και να προχωρήσουν σε συμψηφισμούς ακόμη και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, για ταχύτερη είσπραξη.

Δεν προβλέπεται κούρεμα προσαυξήσεων, ακόμα και αν ο οφειλέτης εξοφλήσει νωρίτερα το χρέος.

Η αίτηση για τη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ, και απαιτεί τη μη ύπαρξη νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τη ρύθμισή τους σε 24 δόσεις από 1/1/2024 και μετά. Snapshot powered by AI

Δύο μικρές βελτιώσεις και έναν πρόσθετο όρο που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις για την άμεση εξόφληση των οφειλών προβλέπει η διάταξη για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι 31/12/2023 προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σε έως 72 δόσεις.

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της νομοθετικής διάταξης που αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος», η πρώτη βελτίωση είναι ότι οι οφειλέτες μπορούν κατά την αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση να ζητήσουν την ένταξη στην ίδια ρύθμιση, δηλαδή σε έως 72 δόσεις και τυχόν οφειλών που ήταν σε καθεστώς αναστολής πληρωμής και που σε διαφορετική περίπτωση θα υπάγονταν μόνο σε ρύθμιση 24 δόσεων.

Η δεύτερη βελτίωση είναι ότι για την κάλυψη της πρώτης δόσης θα συνυπολογίζονται και τα εισπραχθέντα ποσά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη μετά την αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση.

Επιπλέον όρος

Ο πρόσθετος όρος που τίθεται στη ρύθμιση και έχει να κάνει με την άμεση εξόφληση της ρυθμιζόμενης οφειλής προβλέπει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης «δύνανται» και μετά την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων αλλά και να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου μέχρι του ύψους των οφειλών του. Πρακτικά αυτή η δυνατότητα έχει στόχο την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών με γρήγορες διαδικασίες και χωρίς να εξαντληθούν οι 72 δόσεις, εφόσον οι οφειλέτες έχουν περιουσιακά στοιχεία που θα παρασχεθούν ως εγγύηση ότι η οφειλή θα ξεπληρωθεί. Παρόμοια δυνατότητα προβλέπεται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Το μειονέκτημα της ρύθμισης όμως είναι πως δεν προβλέπει κανένα κούρεμα στις προσαυξήσεις ακόμη και στην περίπτωση που ένας οφειλέτης εξοφλήσει το χρέος σε λιγότερες δόσεις.

Προϋποθέσεις

Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τις 31/12/2023 σε έως 72 δόσεις, έχει ως υποχρεωτικό όρο για την υπαγωγή των οφειλετών να μην έχουν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από 1/1/2024 και μετά, ή αν έχουν να τα έχουν ρυθμίσει και αν δεν θα έχουν ρυθμίσει να τα εντάξουν σε ρύθμιση 24 δόσεων.

Η διάταξη για τη ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 72 δόσεις περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης με τα έκτακτα μέτρα ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στις 22 Απριλίου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την επίτευξη του υπερπλεονάσματος 4,9% για το 2025 (έναντι στόχου για 2,7%).

Το νομοσχέδιο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών. Η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων χρεών ως τις 31/12/2023 σε ρύθμιση ως 72 δόσεις παρέχεται εφόσον οι οφειλές αυτές δεν τελούσαν κατά την 21η/4/2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου.

Ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν πρέπει να έχει λοιπές οφειλές ή αν υπάρχουν οφειλές, αυτές να τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο. (σ.σ: σε 24 δόσεις)

Μετά από επιλογή του οφειλέτη στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων δύνανται να υπαχθούν, και οφειλές που τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται από την ημερομηνία υπαγωγής, με τόκο (σ.σ: περίπου 5,5%).

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με τη μηνιαία προσαύξηση.

Αιτήσεις

Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για οφειλές του ΕΦΚΑ, και για βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ οφειλές, λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Για οφειλές προς το ΝΑΤ η αίτηση υποβάλλεται στο ΝΑΤ.

Ευελιξία με την πρώτη δόση

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης.

Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται μετά την αίτηση.

Εξασφάλιση χρέους και περιπτώσεις πρόωρης εξόφλησης

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται και μετά από την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση και την τήρηση των όρων της: α) να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, β) να μην χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη και γ) να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου της ρυθμισμένης οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με καταβολή από τον οφειλέτη, ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων ο οποίος επανυπολογίζεται σε μικρότερο ποσό κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης.

Τα ευεργετήματα και τα… πέναλτι

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της, χορηγείται οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται, και αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση, αν δεν καταβάλλει 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της και δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται υποχρεωτική η άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών.

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ 72 ΚΑΙ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ως 31/12/2023 (ρύθμιση σε 72 δόσεις ) Ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1/1/2024 και μετά (ρύθμιση σε 24 δόσεις) Ποσό οφειλής Τόκος Σύνολο ρυθμισμένης οφειλής Μηνιαία δόση Ποσό οφειλής Τόκος Σύνολο ρυθμισμένης οφειλής Μηνιαία δόση 45.500 8.023 53.523 743 20.500 1.195 21.695 904 42.000 7.406 49.406 686 18.000 1.049 19.049 794 39.500 6.965 46.465 645 15.500 904 16.404 683 35.000 6.171 41.171 572 13.000 758 13.758 573 33.000 5.819 38.819 539 10.500 612 11.112 463 28.000 4.937 32.937 457 9.000 525 9.525 397 25.000 4.408 29.408 408 7.200 420 7.620 317 23.000 4.056 27.056 376 5.400 315 5.715 238 20.000 3.527 23.527 327 3.600 210 3.810 159

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»