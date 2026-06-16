Σε δίλημμα οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου: Γιατί αυξάνονται οι ρυθμίσεις

Snapshot Σχεδόν 19.000 δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν υποβάλει αίτημα για μετατροπή σε ευρώ μέσω της πλατφόρμας από τα 38.067 ενεργά δάνεια.

Η ανοδική τάση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου αυξάνει το ενδιαφέρον για τις ρυθμίσεις με εκπτώσεις από 15% έως 50%, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση των δανειοληπτών.

Δικαίωμα ρύθμισης έχουν μόνο τα ενήμερα δάνεια ή αυτά σε ενεργή ρύθμιση, που αποτελούν το 50%

55% των συνολικών δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει μείωση οφειλής 15%

50%, μετατροπή σε ευρώ, σταθερό επιτόκιο 2,30%

2,90% και δυνατότητα επιμήκυνσης έως 5 χρόνια.

Οι δανειολήπτες έχουν περιθώριο έως τις 19 Αυγούστου για να ενταχθούν στη ρύθμιση, διαφορετικά οι υποθέσεις τους θα κριθούν δικαστικά, με προς το παρόν μη θετικές αποφάσεις. Snapshot powered by AI

Αν και στις 19 Φεβρουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα, το ενδιαφέρον, δεν φαινόταν αρχικά έντονο, η πορεία του ελβετικού νομίσματος στις αγορές έναντι του ευρώ άλλαξε τα δεδομένα καθώς, ενώ μέχρι τότε ήταν ανοδική στη συνέχεια άρχισε να διορθώνει.

Η ανοδική τάση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου τους τελευταίους μήνες, αν και δεν είναι σημαντική, κάνει όλο και περισσότερους δανειολήπτες να παίρνουν την απόφαση να μπουν στη ρύθμιση λαμβάνοντας την έκπτωση από 15%-50% ανάλογα με την εισοδηματική τους κατάσταση, αν και οι περισσότεροι παίρνουν τη χαμηλή έκπτωση σε σχέση με μόλις το 10% των δανειοληπτών που παίρνουν τη μεγάλη του 50%.

Οι δανειολήπτες έχουν περιθώριο μέχρι τις 19 Αυγούστου για το αν θα μπουν στη ρύθμιση αλλιώς θα πρέπει να περιμένουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων που όμως μέχρι στιγμές δεν είναι θετικές γι’ αυτούς.

Πάντως δικαίωμα να μπουν στη ρύθμιση έχουν τα ενήμερα δάνεια ή αυτά που βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση από το σύνολο των 5,5 δις ενεργών δανείων σε ελβετικά φράγκα εκ των οποίων τα 2,5 δις ευρώ βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών και τα 3 δις σε servicers.

Τα ενήμερα ή σε ενεργή ρύθμιση δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα είναι στο 50% - 55% των δανείων ενώ τα υπόλοιπα εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων να βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια των servicers.

Σύμφωνα με τον νόμο τα «κόκκινα» αυτά δάνεια θα πάνε προς ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι δανειολήπτες που είναι ενήμεροι και συγκεντρώνουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να ενταχθούν σε κατηγορία που παρέχει έκπτωση στη συναλλαγματική ισοτιμία της αξίας του δανείου, από 20% έως 50% είναι σχεδόν 14.000. Οι υπόλοιποι θα πάρουν την χαμηλότερη έκπτωση του 15%.

Πώς γίνεται η ρύθμιση

Όσοι έχουν δικαίωμα να μπουν σε ρύθμιση, η οφειλή τους μειώνεται από 15%-50% (δηλαδή γίνεται κούρεμα στο υπόλοιπο του δανείου) ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσονται και θα έχουν από εδώ και στο εξής σταθερό επιτόκιο από 2,30% έως 2,90% Η ρύθμιση γίνεται με μετατροπή σε ευρώ ενώ δίνεται και η δυνατότητα επιμήκυνσης του δανείου έως 5 χρόνια για μικρότερες μηνιαίες δόσεις.

Το επιτοκιακό εύρος από 2,30%-2,90% που θα έχουν όσοι μπουν στη ρύθμιση είναι χαμηλότερο από τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων που υπάρχουν σήμερα σε ευρώ, ειδικά μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ.

Βέβαια το ελβετικό φράγκο έχει σήμερα αρνητικά επιτόκια αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ανοδικής πορείας του στις αγορές και η οποία έχει ανεβάσει στα ύψη το ποσό (σε ευρώ) που πρέπει να αποπληρώσουν οι δανειολήπτες.