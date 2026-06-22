Eurostat: Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της τιμής του Diesel στην ΕΕ πέτυχε η Ελλάδα

Snapshot Η Ελλάδα πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της τιμής του ντίζελ στην ΕΕ μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, με μείωση 8,5%.

Η μείωση της τιμής του ντίζελ στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στην επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο που εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση.

Η μέση μείωση της τιμής του ντίζελ στην ΕΕ ήταν 5,8%, ενώ μόνο η Γερμανία είχε μεγαλύτερη μείωση από την Ελλάδα.

Η επιδότηση του ντίζελ στην Ελλάδα παρατάθηκε και για τον Ιούνιο, μειωμένη στα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Η συγκράτηση των τιμών του ντίζελ είναι κρίσιμη για τον έλεγχο του κόστους μεταφορών και την αποφυγή πληθωριστικών πιέσεων σε αγαθά και υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης (diesel) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μεταξύ του Απριλίου και του Μαΐου.

Η εν λόγω εξέλιξη είναι συνιστά ένδειξη πως η χώρα μας κατάφερε να συγκρατήσει τις ανατιμήσεις στο πιο κρίσιμο καύσιμο για την εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στον Κόλπο.

Τι δείχνουν νεότερα στοιχεία της Eurostat για την τιμή του Diesel

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, το κόστος του ντίζελ στην αντλία μειώθηκε κατά 8,5% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μολονότι τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούσαν τότε να είναι κλειστά, ο εφοδιασμός της παγκόσμιας αγοράς με αργό πετρέλαιο αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες και επικρατούσε αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σημειώνεται πως, με βάση τα ημερήσια δελτία του παρατηρητηρίου τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης, την πρώτη εβδομάδα μετά τη συμφωνία 60 ημερών για το άνοιγμα του Ορμούζ, που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή, η μέση τιμή του ντίζελ πανελλαδικά έχει υποχωρήσει κατά 8,5 λεπτά ανά λίτρο, που σημαίνει ότι η υποχώρηση της τιμής συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται πως ο Μάιος ήταν ο δεύτερος μήνας κατά τον οποίο η κυβέρνηση εφάρμοσε την επιδότηση της τάξης των 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο καύσιμο καθώς επηρεάζει το κόστος των μεταφορών και συνεπώς μπορεί να προκαλέσει ευρείες και μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις σε πολλά αγαθά και υπηρεσίες.

Μολονότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν τη λύση της προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου στα καύσιμα ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου, μόνο η Γερμανία πέτυχε μεγαλύτερη μείωση της τιμής του ντίζελ σε σχέση με την επιδότηση που διάλεξε η Ελλάδα μεταξύ Απριλίου και Μαΐου, μήνες που καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Η μέση μείωση για το πετρέλαιο κίνησης στην ΕΕ ήταν 5,8%, σαφώς μικρότερη της ελληνικής.

Η επιδότηση του ντίζελ έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο, αλλά κατά 15 λεπτά ανά λίτρο.