ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Φώτο Αρχείου: Ένας πίνακας πάνω από τον χώρο διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης δείχνει τον αριθμό κλεισίματος του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones

Με απώλειες έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας σχετικά με την αύξηση των δαπανών για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 44,51 μονάδων (–0,09%), στις 51.876,11 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 60,98 μονάδων (–0,24%), στις 25.297,61 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 3,47 μονάδων (–0,05%), στις 7.354,02 μονάδες.