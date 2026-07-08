Τέλος στα χαρτιά για 6.800 σκάφη: Η ΑΑΔΕ περνά τα ναυλοσύμφωνα στην ψηφιακή εποχή
Αυτόματη άντληση στοιχείων, λιγότερη γραφειοκρατία και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι με τη νέα ψηφιακή διαδικασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Snapshot
- Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εισάγει το e–Ναυλοσύμφωνο για την ψηφιακή διαχείριση των ναυλοσυμφώνων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
- Καταργείται η υποχρέωση υποβολής έγχαρτων ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβατών.
- Τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή μέσω μοναδικού αριθμού καταχώρισης.
- Οι τελωνειακές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για τα πλοία, τις διαδρομές και τους επιβάτες.
- Η ψηφιοποίηση επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες, ενισχύει τη διαφάνεια και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Νέα εποχή για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζει το e–Ναυλοσύμφωνο, καταργώντας τα έγχαρτα δικαιολογητικά και ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τους τελωνειακούς ελέγχους.
Κατά την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών (ΕΔΕ Εξαγωγής ή ΔΕΦΚ), πρέπει να δηλώνεται ανά περίπτωση ο μοναδικός αριθμός εγγραφής, όπως έχει αποδοθεί από την εφαρμογή, στους τετραψήφιους κωδικούς:
- 1115: για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης.
- 1116: για μεμονωμένες κινήσεις επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κενού επιβατών.
Η νέα ψηφιακή διαδικασία απλοποιεί σημαντικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις τελωνειακές υπηρεσίες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς:
- Καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής έγχαρτου ναυλοσυμφώνου και της κατάστασης επιβατών,
- αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων από την εφαρμογή μέσω του μοναδικού αριθμού καταχώρισης,
- διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση των τελωνειακών υπηρεσιών σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία (πλοίο, διαδρομές, συμβαλλόμενα μέρη, κατάσταση επιβαινόντων κ.ά.) και
- αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία αναζήτησης και διασταύρωσης δεδομένων.
Με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, διευκολύνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων προς όφελος τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με την Αρχή.