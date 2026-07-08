Τέλος στα χαρτιά για 6.800 σκάφη: Η ΑΑΔΕ περνά τα ναυλοσύμφωνα στην ψηφιακή εποχή

Αυτόματη άντληση στοιχείων, λιγότερη γραφειοκρατία και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι με τη νέα ψηφιακή διαδικασία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Newsbomb

Τέλος στα χαρτιά για 6.800 σκάφη: Η ΑΑΔΕ περνά τα ναυλοσύμφωνα στην ψηφιακή εποχή
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εισάγει το e–Ναυλοσύμφωνο για την ψηφιακή διαχείριση των ναυλοσυμφώνων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
  • Καταργείται η υποχρέωση υποβολής έγχαρτων ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβατών.
  • Τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή μέσω μοναδικού αριθμού καταχώρισης.
  • Οι τελωνειακές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για τα πλοία, τις διαδρομές και τους επιβάτες.
  • Η ψηφιοποίηση επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες, ενισχύει τη διαφάνεια και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Snapshot powered by AI

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζει το e–Ναυλοσύμφωνο, καταργώντας τα έγχαρτα δικαιολογητικά και ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τους τελωνειακούς ελέγχους.

Κατά την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών (ΕΔΕ Εξαγωγής ή ΔΕΦΚ), πρέπει να δηλώνεται ανά περίπτωση ο μοναδικός αριθμός εγγραφής, όπως έχει αποδοθεί από την εφαρμογή, στους τετραψήφιους κωδικούς:

  • 1115: για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης.
  • 1116: για μεμονωμένες κινήσεις επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κενού επιβατών.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία απλοποιεί σημαντικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις τελωνειακές υπηρεσίες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς:

  • Καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής έγχαρτου ναυλοσυμφώνου και της κατάστασης επιβατών,
  • αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων από την εφαρμογή μέσω του μοναδικού αριθμού καταχώρισης,
  • διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση των τελωνειακών υπηρεσιών σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία (πλοίο, διαδρομές, συμβαλλόμενα μέρη, κατάσταση επιβαινόντων κ.ά.) και
  • αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία αναζήτησης και διασταύρωσης δεδομένων.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, διευκολύνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων προς όφελος τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με την Αρχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

07:48ΜΠΑΣΚΕΤ

«Γιαμπουσέλε τριετίας στον Παναθηναϊκό» - Τι γράφουν οι Αμερικανοί

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατροπή στη Γαλλία: Η μεγάλη επιστροφή της Λεπέν - Από το εδώλιο στην προεδρική κούρσα

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ 2026: Τα 7 σημεία τριβής μεταξύ των συμμάχων - Το 5%, η Αρκτική και το τυφλό σημείο

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αναφέρει ότι έπληξε 85 αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ μην το κάνεις»: Η δραματική προειδοποίηση του πρώην Αντιπροέδρου των ΗΠΑ για τα F-35

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ερχονται μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά παραδείγματα

07:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ελλάδα σε δική της τροχιά στο διάστημα: Από τον δορυφόρο Hyperion στο Hellenic Fire System - Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου εξηγεί στο Newsbomb

07:08ΜΑΝΤΕΙΟ

Νέες συμμαχίες με επίκεντρο την χρηματοδότηση της άμυνας – Με Καναδά η Ελλάδα, στο μυαλό του Αντώνη

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε κώμα 20χρονος Βρετανός τουρίστας έπειτα από ατύχημα με γουρούνα - Η έκκληση της οικογένειας

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επτά παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακοινώνει σήμερα ο Ανδρουλάκης

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της - Μυστήριο με βενζινάδικο που αγόρασαν Κινέζοι με τη διαμεσολάβησή της

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στους 36℃ θα φτάσει ο υδράργυρος – Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

06:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στα χαρτιά για 6.800 σκάφη: Η ΑΑΔΕ περνά τα ναυλοσύμφωνα στην ψηφιακή εποχή

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν: Ψυχραιμία απέναντι στα F-35 και το «δώρο» του προέδρου των ΗΠΑ για τις κυρώσεις

06:22LIFESTYLE

Ματ Ντέιμον: Η δίαιτα που τον μεταμόρφωσε για τον ρόλο του Οδυσσέα – «Άλλαξε η ζωή μου»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:10ΥΓΕΙΑ

Η μεγάλη «μάχη» του καλοκαιριού: Παγωτό ή παγωμένο γιαούρτι – Ποιο είναι τελικά πιο υγιεινό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Σε κώμα 20χρονος Βρετανός τουρίστας έπειτα από ατύχημα με γουρούνα - Η έκκληση της οικογένειας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ερχονται μεγάλες αυξήσεις τον Σεπτέμβριο - Αναλυτικά παραδείγματα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Καταιγιστικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πάνω από 80 στόχους στο Ιράν – Δείτε βίντεο

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στους 36℃ θα φτάσει ο υδράργυρος – Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Λαγοκέφαλος ή κάτι άλλο; Πώς περιγράφει η 64χρονη το ψάρι που της επιτέθηκε

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιου Τινγκ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνισή της - Μυστήριο με βενζινάδικο που αγόρασαν Κινέζοι με τη διαμεσολάβησή της

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

19:38LIFESTYLE

Ξέσπασε ο «Θανάσης» του «Ευτυχισμένοι Μαζί» με σχόλιο για τα κιλά της γυναίκας του - «Βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό, αν υπάρχει»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.300.000 ευρώ

02:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των προημιτελικών – Το αναλυτικό πρόγραμμα

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις υποσχέσεις Τραμπ στον Ερντογάν: Ψυχραιμία απέναντι στα F-35 και το «δώρο» του προέδρου των ΗΠΑ για τις κυρώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ