Τέλος στα χαρτιά για 6.800 σκάφη: Η ΑΑΔΕ περνά τα ναυλοσύμφωνα στην ψηφιακή εποχή

Snapshot Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εισάγει το e–Ναυλοσύμφωνο για την ψηφιακή διαχείριση των ναυλοσυμφώνων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής έγχαρτων ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβατών.

Τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή μέσω μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Οι τελωνειακές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για τα πλοία, τις διαδρομές και τους επιβάτες.

Η ψηφιοποίηση επιταχύνει τις τελωνειακές διαδικασίες, ενισχύει τη διαφάνεια και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Snapshot powered by AI

Νέα εποχή για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφαρμόζει το e–Ναυλοσύμφωνο, καταργώντας τα έγχαρτα δικαιολογητικά και ενισχύοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τους τελωνειακούς ελέγχους.

Κατά την υποβολή των τελωνειακών παραστατικών (ΕΔΕ Εξαγωγής ή ΔΕΦΚ), πρέπει να δηλώνεται ανά περίπτωση ο μοναδικός αριθμός εγγραφής, όπως έχει αποδοθεί από την εφαρμογή, στους τετραψήφιους κωδικούς:

1115: για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης.

για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης. 1116: για μεμονωμένες κινήσεις επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κενού επιβατών.

Η νέα ψηφιακή διαδικασία απλοποιεί σημαντικά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις τελωνειακές υπηρεσίες και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, καθώς:

Καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής έγχαρτου ναυλοσυμφώνου και της κατάστασης επιβατών,

αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία των ναυλοσυμφώνων από την εφαρμογή μέσω του μοναδικού αριθμού καταχώρισης,

διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση των τελωνειακών υπηρεσιών σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία (πλοίο, διαδρομές, συμβαλλόμενα μέρη, κατάσταση επιβαινόντων κ.ά.) και

αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία αναζήτησης και διασταύρωσης δεδομένων.

Με την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, διευκολύνεται η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων προς όφελος τόσο της επιχειρηματικότητας όσο και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με την Αρχή.