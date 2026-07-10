Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας

Newsbomb

Βιωσιμότητα με ουσία: Πώς η ΔΕΠΑ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο μιας σύγχρονης ενεργειακής εταιρείας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Για έναν σύγχρονο ενεργειακό οργανισμό, η βιωσιμότητα δεν μπορεί να είναι ένα παράρτημα της στρατηγικής. Δεν είναι μια ξεχωριστή πολιτική, ούτε μια υποχρέωση συμμόρφωσης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια εταιρεία αντιλαμβάνεται τον ρόλο της στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς της και συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό της σε έναν σύγχρονο, καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο.

Η ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που βρίσκεται στο επίκεντρο της μετάβασης. Η ενέργεια πρέπει να παραμένει διαθέσιμη, ασφαλής και ανταγωνιστική, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να γίνεται καθαρότερη, αποδοτικότερη και πιο υπεύθυνη. Αυτή η ισορροπία δεν είναι εύκολη. Απαιτεί τεχνογνωσία, επενδύσεις, σταθερό σχεδιασμό και, κυρίως, συνέπεια. Η ΔΕΠΑ επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση με ένα μοντέλο που συνδυάζει την ενεργειακή ασφάλεια με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική αξία.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, η εταιρεία έχει ήδη καταγράψει σημαντική πρόοδο. Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, άνω του 42% και η μηδενική παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Φυσικού Αερίου δείχνουν ότι η περιβαλλοντική διαχείριση δεν περιορίζεται σε γενικές δεσμεύσεις, αλλά μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, η αντικατάσταση οχημάτων του εταιρικού στόλου με οχήματα φυσικού αερίου, η εκπαίδευση στην ασφαλή και οικονομική οδήγηση και η υλοποίηση προγραμμάτων οικολογικής μετακίνησης αναδεικνύουν μια πιο πρακτική, καθημερινή διάσταση της βιωσιμότητας.

Ωστόσο, η ESG φιλοσοφία της ΔΕΠΑ δεν εξαντλείται στο περιβάλλον. Επεκτείνεται στους ανθρώπους της. Η επένδυση στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην ασφάλεια, στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην ευεξία των εργαζομένων δείχνει μια εταιρεία που αντιλαμβάνεται ότι ο μετασχηματισμός περνά πρώτα από το ανθρώπινο δυναμικό. Η υψηλή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, η ενίσχυση των δεξιοτήτων, η ισόρροπη παρουσία γυναικών και ανδρών και η μηδενική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων συνθέτουν μια κουλτούρα φροντίδας και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η κοινωνική ευθύνη της εταιρείας εκφράζεται μέσα από στοχευμένες δράσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ προς ευάλωτες ομάδες, εκπαιδευτικούς φορείς, κοινωνικές δομές, νοσοκομεία και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη νέα γενιά, την υγεία, την αριστεία και την ένταξη. Αυτό είναι κρίσιμο: η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο το αποτύπωμα μιας εταιρείας στο περιβάλλον, αλλά και το αποτύπωμά της στις ζωές των ανθρώπων.

Στη ΔΕΠΑ, το ESG δεν είναι επικοινωνιακή άσκηση. Είναι ένας τρόπος να συνδέεται η επιχειρησιακή ανάπτυξη με την υπευθυνότητα. Να υπηρετείται η ενεργειακή μετάβαση χωρίς να χάνεται από το βλέμμα η κοινωνία. Και να αποδεικνύεται, στην πράξη, ότι η ενέργεια του αύριο πρέπει να είναι όχι μόνο καθαρότερη, αλλά και πιο ανθρώπινη.

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