Ε-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών την επόμενη εβδομάδα
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 11 Σεπτεμβρίου
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- Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο eΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους.
- Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για αποφάσεις εφάπαξ.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Συνολικά 38.020.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 69.800 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
- Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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