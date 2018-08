Πιστωτικό γεγονός στο ομόλογο της Folli Follie σε ελβετικό φράγκο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η UBS ανέφερε πως η εταιρεία ενημέρωσε τους πιστωτές της για πιστωτικό γεγονός (γεγονός επιδίωξης πτώχευσης - credit on default) στο ομόλογο σε ελβετικό φράγκο, ύψους 150 εκατ. και λήξεως 2021.

Μερ αυτόν τον τρόπο συντρέχουν λόγοι καταγγελίας του ομολογιακού από τους κατόχους του κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία θα κληθεί να αντιμετωπίσει συντονισμένες αιτήσεις αποζημιώσεων.

Στην ενημέρωσή της η UBS, η οποία λειτουργεί ως αντιπρόσωπος των κατόχων ομολογιών που εξέδωσε η FFG σε ελβετικό φράγκο, τονίζει πως είχε αιτηθεί την παροχή περισσότερων πληροφοριών από την Folli Follie αναφορικά με το credit on default του ελβετικού ομολόγου και εξετάζει την κατάσταση. Με δεδομένο ότι οι ομολογίες έχουν εισαχθεί στο ελβετικό χρηματιστήριο (SIX), ως άμεσο μέτρο ζητήθηκε από το SIX Swiss Exchange Ltd να τελούν οι τίτλοι υπό διαπραγμάτευση σε σταθερή τιμή (flat basis).