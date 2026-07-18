Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση

Το 67% των τοκετών στην Ελλάδα γίνεται με καισαρική τομή, ποσοστό που φτάνει έως και 84% σε ορισμένα περιφερειακά νοσοκομεία

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση
NEWSBOMB
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πολλές καισαρικές τομές πραγματοποιούνται χωρίς σαφή ιατρική ένδειξη, γεγονός που συνδέεται με μαιευτική βία και μεγαλύτερη ανάρρωση της μητέρας.
  • Η Ελλάδα ακολουθεί έντονα ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι μαίες έχουν πιο ενεργό ρόλο σε φυσιολογικούς τοκετούς.
  • Η αρνητική εμπειρία τοκετού και η μαιευτική βία προκαλούν φόβο για μελλοντικές εγκυμοσύνες και ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τις δημογραφικές τάσεις.
  • Το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας Ελλάδος καταγράφει περιστατικά και προωθεί την ενημέρωση και τα δικαιώματα των εγκύων κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και τοκετού.
Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών παγκοσμίως, με περίπου τα δύο τρίτα των γεννήσεων να πραγματοποιούνται μέσω χειρουργικής επέμβασης. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας Ελλάδος, το 67% των τοκετών στη χώρα γίνεται με καισαρική τομή, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου επτά στα δέκα παιδιά.

Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από τα δεδομένα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου τα ποσοστά καισαρικών κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 15% και 30%. Μάλιστα, σε ορισμένα περιφερειακά νοσοκομεία της Ελλάδας, στοιχεία του 2023 καταγράφουν ποσοστά που φτάνουν ακόμη και το 84%.

Τα στοιχεία παρουσίασε η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος, υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μαιών Πατρών, Κωνσταντίνα Νούσια.

Όπως ανέφερε στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά Υγείας», το Παρατηρητήριο αποτελεί το ένατο αντίστοιχο διεθνώς και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας InterOVO. Στόχος του, σύμφωνα με την ίδια, είναι η καταγραφή περιστατικών μαιευτικής βίας, η συλλογή μαρτυριών γυναικών και η ανάδειξη πρακτικών που χρειάζονται αλλαγή κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία.

Οι αναίτιες καισαρικές και η συζήτηση για τη μαιευτική βία

Η Κωνσταντίνα Νούσια υποστήριξε ότι μία από τις συχνότερες καταγγελίες που φτάνουν στο Παρατηρητήριο αφορά τις καισαρικές τομές που, όπως αναφέρει, πραγματοποιούνται χωρίς σαφή ιατρική ανάγκη.

Όπως εξηγεί, όταν μια καισαρική δεν επιβάλλεται από ιατρικούς λόγους, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης για τη μητέρα σε σχέση με έναν φυσιολογικό τοκετό.

Η ίδια περιέγραψε τη μαιευτική βία ως ένα φαινόμενο που μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, από λεκτική και ψυχολογική πίεση μέχρι σωματικές πρακτικές χωρίς επαρκή ενημέρωση ή συναίνεση της εγκύου.

Στις πρακτικές που καταγράφονται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η διενέργεια ιατρικών πράξεων χωρίς ενημερωμένη συγκατάθεση, η ανεπαρκής ενημέρωση της γυναίκας, οι επαναλαμβανόμενες κολπικές εξετάσεις χωρίς σαφή ένδειξη, αλλά και ο χειρισμός Kristeller, δηλαδή η άσκηση πίεσης στην κοιλιά της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εξώθησης του εμβρύου.

Η κ. Νούσια ανέφερε ότι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν πιο περιορισμένη παρακολούθηση της διαστολής κατά τον φυσιολογικό τοκετό, ενώ σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι εξετάσεις πραγματοποιούνται συχνά συχνότερα από όσο απαιτείται.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο χειρισμός Kristeller έχει εγκαταλειφθεί σε αρκετές χώρες λόγω πιθανών κινδύνων για τη μητέρα και το μωρό.

«Ο φυσιολογικός τοκετός βοηθά την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού»

Αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα εμφανίζει τόσο υψηλά ποσοστά καισαρικών, η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου έκανε λόγο για ένα έντονα ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα όπου οι μαίες έχουν πιο ενεργό ρόλο στις φυσιολογικές κυήσεις και στους φυσιολογικούς τοκετούς.

Όπως ανέφερε, ο φυσιολογικός τοκετός συνδέεται με ταχύτερη αποκατάσταση της μητέρας, ενώ η επαφή του νεογνού με το μικροβίωμα κατά τη διαδικασία της γέννησης μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη του ανοσοποιητικού του συστήματος.

Η ίδια κάλεσε τις εγκύους να ενημερώνονται έγκαιρα, να δημιουργούν σχέδιο τοκετού, να ζητούν πλήρη ενημέρωση πριν από κάθε ιατρική πράξη και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και μετά από μία προηγούμενη καισαρική, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι εφικτός ένας φυσιολογικός τοκετός σε επόμενη εγκυμοσύνη.

Η τραυματική εμπειρία τοκετού και το δημογραφικό πρόβλημα

Η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου στάθηκε και στις ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια αρνητική εμπειρία κατά τη γέννα.

Όπως ανέφερε, αρκετές γυναίκες που αισθάνονται ότι βίωσαν μαιευτική βία εμφανίζουν στη συνέχεια «δευτεροπαθή τοκοφοβία», δηλαδή έντονο φόβο απέναντι σε μια νέα εγκυμοσύνη και έναν νέο τοκετό.

Σύμφωνα με την ίδια, στο Παρατηρητήριο καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν δεύτερο παιδί εξαιτίας του φόβου που τους προκάλεσε η προηγούμενη εμπειρία.

Η κ. Νούσια υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την υγεία και την ψυχολογία των γυναικών, αλλά έχει και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς σε μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, οι τραυματικές εμπειρίες τοκετού μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά για την απόφαση απόκτησης περισσότερων παιδιών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 35χρονου με 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο λιμάνι

09:59ΑΠΟΨΕΙΣ

H «βόμβα» του Ορμούζ ακούγεται ήδη να σφυρίζει, σημαδεύοντας τα κεφάλια μας!

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Το χαμένο βίντεο της έκρηξης στο σπίτι του Ουκρανού ολιγάρχη και η θαμμένη με σφαίρες στο κεφάλι βασική ύποπτη - Κατηγορεί τις μυστικές υπηρεσίες ο Γερμολάεφ

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική επιδρομή με 370 drones προς τη Μόσχα - Έπληξαν μεγάλη αποθήκη της Wildberries

09:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με πολυτελή Rolls-Royce έφτασε ο κουρέας του Λαμίν Γιαμάλ για το νέο του look - Βίντεο

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ξερόκαμπο Σητείας: Οριοθετήθηκε το μέτωπο

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Το πρόβλημα με τον αθηναϊκό σχιστόλιθο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

09:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Συμφώνησα να κάνω την "Οδύσσεια" επειδή νόμιζα ότι θα μιλούσε για ένα… μίνι βαν»: Η πλάκα του Ματ Ντέιμον στον Τζίμι Φάλον

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΕ: Έρχονται νέοι δασμοί και στα κινεζικά ελαστικά

09:06NEWSBOMB

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Χωρίς νεκρούς μετά τα 7,4 Ρίχτερ - Δύο τραυματίες, περιορισμένες ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen παρουσιάζει τώρα φουλ υβριδικό σύστημα κίνησης

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στην Άνω Τούμπα - Σώθηκε ένας ηλικιωμένος από την πυροσβεστική 

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19 Ιουλίου - Τι ισχύει με τις θερινές εκπτώσεις

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα Alfa Romeo Tonale έρχεται σε δύο χρόνια

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην επαρχία Μαλάτια

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ψάχνουν παρηγοριά στο χάλκινο Γαλλία και Αγγλία, την κορυφή των σκόρερ θέλει ο Εμπαπέ

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας - Πάνω από 60.000 ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα ισχύσει απόψε το βράδυ στον Κηφισό μετά το χθεσινό χάος με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού

07:25TRAVEL

Τρεις παραλίες μόλις μία ώρα από την Αθήνα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον φρικτό θάνατο 31χρονης από αλιγάτορα - Τι έδειξε το DNA

06:23ΕΛΛΑΔΑ

Από τα SUP, τις ρακέτες και τα κατοικίδια, μέχρι τα ηχεία και τις φωτιές: Τι επιτρέπεται και τι μπορεί να σας κοστίσει ακριβά

07:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πτώση στις Νομικές και άνοδος σε Πολυτεχνικές και Ιατρικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμίνι» το σαββατοκύριακο η χώρα - Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουλίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο σκύλος επιτίθεται: Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Σίλα Γεντζόγλου: Από το ντουέτο με τον Αργυρό στη σύλληψη για ναρκωτικά

09:36LIFESTYLE

Καλεσμένος σε γάμο λίγους μήνες μετά την περιπέτεια της υγείας του ο Γιώργος Μυλωνάκης

09:06NEWSBOMB

Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Το πρόβλημα με τον αθηναϊκό σχιστόλιθο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού Ολιγάρχη - Ανακτήθηκαν τα πλάνα

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ