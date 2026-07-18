Πρωταθλήτρια στις καισαρικές η Ελλάδα - Επτά στα δέκα παιδιά γεννιούνται με χειρουργική επέμβαση

Snapshot Πολλές καισαρικές τομές πραγματοποιούνται χωρίς σαφή ιατρική ένδειξη, γεγονός που συνδέεται με μαιευτική βία και μεγαλύτερη ανάρρωση της μητέρας.

Η Ελλάδα ακολουθεί έντονα ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου οι μαίες έχουν πιο ενεργό ρόλο σε φυσιολογικούς τοκετούς.

Η αρνητική εμπειρία τοκετού και η μαιευτική βία προκαλούν φόβο για μελλοντικές εγκυμοσύνες και ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τις δημογραφικές τάσεις.

Το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας Ελλάδος καταγράφει περιστατικά και προωθεί την ενημέρωση και τα δικαιώματα των εγκύων κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και τοκετού. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καισαρικών τομών παγκοσμίως, με περίπου τα δύο τρίτα των γεννήσεων να πραγματοποιούνται μέσω χειρουργικής επέμβασης. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το Παρατηρητήριο Μαιευτικής Βίας Ελλάδος, το 67% των τοκετών στη χώρα γίνεται με καισαρική τομή, ποσοστό που μεταφράζεται σε περίπου επτά στα δέκα παιδιά.

Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από τα δεδομένα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου τα ποσοστά καισαρικών κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 15% και 30%. Μάλιστα, σε ορισμένα περιφερειακά νοσοκομεία της Ελλάδας, στοιχεία του 2023 καταγράφουν ποσοστά που φτάνουν ακόμη και το 84%.

Τα στοιχεία παρουσίασε η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος, υποψήφια διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μαιών Πατρών, Κωνσταντίνα Νούσια.

Όπως ανέφερε στο Πρακτορείο FM και στην εκπομπή της Τάνιας Μαντουβάλου «104,9 Μυστικά Υγείας», το Παρατηρητήριο αποτελεί το ένατο αντίστοιχο διεθνώς και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας InterOVO. Στόχος του, σύμφωνα με την ίδια, είναι η καταγραφή περιστατικών μαιευτικής βίας, η συλλογή μαρτυριών γυναικών και η ανάδειξη πρακτικών που χρειάζονται αλλαγή κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία.

Οι αναίτιες καισαρικές και η συζήτηση για τη μαιευτική βία

Η Κωνσταντίνα Νούσια υποστήριξε ότι μία από τις συχνότερες καταγγελίες που φτάνουν στο Παρατηρητήριο αφορά τις καισαρικές τομές που, όπως αναφέρει, πραγματοποιούνται χωρίς σαφή ιατρική ανάγκη.

Όπως εξηγεί, όταν μια καισαρική δεν επιβάλλεται από ιατρικούς λόγους, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης για τη μητέρα σε σχέση με έναν φυσιολογικό τοκετό.

Η ίδια περιέγραψε τη μαιευτική βία ως ένα φαινόμενο που μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές, από λεκτική και ψυχολογική πίεση μέχρι σωματικές πρακτικές χωρίς επαρκή ενημέρωση ή συναίνεση της εγκύου.

Στις πρακτικές που καταγράφονται περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, η διενέργεια ιατρικών πράξεων χωρίς ενημερωμένη συγκατάθεση, η ανεπαρκής ενημέρωση της γυναίκας, οι επαναλαμβανόμενες κολπικές εξετάσεις χωρίς σαφή ένδειξη, αλλά και ο χειρισμός Kristeller, δηλαδή η άσκηση πίεσης στην κοιλιά της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εξώθησης του εμβρύου.

Η κ. Νούσια ανέφερε ότι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προβλέπουν πιο περιορισμένη παρακολούθηση της διαστολής κατά τον φυσιολογικό τοκετό, ενώ σημείωσε ότι στην Ελλάδα οι εξετάσεις πραγματοποιούνται συχνά συχνότερα από όσο απαιτείται.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο χειρισμός Kristeller έχει εγκαταλειφθεί σε αρκετές χώρες λόγω πιθανών κινδύνων για τη μητέρα και το μωρό.

«Ο φυσιολογικός τοκετός βοηθά την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού»

Αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα εμφανίζει τόσο υψηλά ποσοστά καισαρικών, η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου έκανε λόγο για ένα έντονα ιατροκεντρικό μοντέλο φροντίδας, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα όπου οι μαίες έχουν πιο ενεργό ρόλο στις φυσιολογικές κυήσεις και στους φυσιολογικούς τοκετούς.

Όπως ανέφερε, ο φυσιολογικός τοκετός συνδέεται με ταχύτερη αποκατάσταση της μητέρας, ενώ η επαφή του νεογνού με το μικροβίωμα κατά τη διαδικασία της γέννησης μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ανάπτυξη του ανοσοποιητικού του συστήματος.

Η ίδια κάλεσε τις εγκύους να ενημερώνονται έγκαιρα, να δημιουργούν σχέδιο τοκετού, να ζητούν πλήρη ενημέρωση πριν από κάθε ιατρική πράξη και να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ακόμη και μετά από μία προηγούμενη καισαρική, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι εφικτός ένας φυσιολογικός τοκετός σε επόμενη εγκυμοσύνη.

Η τραυματική εμπειρία τοκετού και το δημογραφικό πρόβλημα

Η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου στάθηκε και στις ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια αρνητική εμπειρία κατά τη γέννα.

Όπως ανέφερε, αρκετές γυναίκες που αισθάνονται ότι βίωσαν μαιευτική βία εμφανίζουν στη συνέχεια «δευτεροπαθή τοκοφοβία», δηλαδή έντονο φόβο απέναντι σε μια νέα εγκυμοσύνη και έναν νέο τοκετό.

Σύμφωνα με την ίδια, στο Παρατηρητήριο καταγράφονται μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν δεύτερο παιδί εξαιτίας του φόβου που τους προκάλεσε η προηγούμενη εμπειρία.

Η κ. Νούσια υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την υγεία και την ψυχολογία των γυναικών, αλλά έχει και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς σε μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, οι τραυματικές εμπειρίες τοκετού μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά για την απόφαση απόκτησης περισσότερων παιδιών.