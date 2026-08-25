Επιστήμονες ανακαλύπτουν χαμένη ήπειρο με οδηγό κρυστάλλους ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών

Οι πρώτες έρευνες αποκάλυψαν ζιρκόνια στην άμμο των παραλιών, ηλικίας από 660 εκατομμύρια έως σχεδόν δύο δισεκατομμύρια χρόνια

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Επιστήμονες ανακαλύπτουν χαμένη ήπειρο με οδηγό κρυστάλλους ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών
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  • Ο Μαυρίκιος σχηματίστηκε ηφαιστειακά πριν από περίπου 9 εκατομμύρια χρόνια, αλλά περιέχει ζιρκόνια ηλικίας έως 2,5-3 δισεκατομμυρίων ετών.
  • Ζιρκόνια βρέθηκαν μέσα σε ηφαιστειακό πέτρωμα ηλικίας 5,7 εκατομμυρίων ετών, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη αρχαίου ηπειρωτικού φλοιού κάτω από το νησί.
  • Η ηλικία και η προέλευση των ζιρκονίων συνδέουν τον Μαυρίκιο με την αρχαία ήπειρο που συνέδεε τη Μαδαγασκάρη με την Ινδία πριν από 84 εκατομμύρια χρόνια.
  • Η αρχαία ήπειρος, γνωστή ως Μαυριτία, βυθίστηκε και καλύφθηκε από λάβα, χωρίς να υπάρχουν ίχνη πολιτισμού ή ενιαία χερσαία μάζα.
  • Η σύνδεση του Μαυρίκιου με μυθικές ηπείρους όπως η Λεμουρία δεν έχει επιστημονική βάση και παραμένει φαντασία.
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Ο Μαυρίκιος είναι ένα γεωλογικά νεαρό νησί. Άρχισε να σχηματίζεται από ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από περίπου εννέα εκατομμύρια χρόνια, όμως στις παραλίες του κρύβονται κρύσταλλοι που χρονολογούνται σχεδόν από την απαρχή της Γης. Ήταν τα ζιρκόνια εκείνα που οδήγησαν τους επιστήμονες στα ίχνη αυτής της χαμένης μικροηπείρου.

Καθοριστικά στοιχεία

Οι πρώτες έρευνες αποκάλυψαν ζιρκόνια στην άμμο των παραλιών, ηλικίας από 660 εκατομμύρια έως σχεδόν δύο δισεκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, υπήρχε η ένσταση ότι μπορεί να είχαν μεταφερθεί στο νησί με πλοία ή μαζί με οικοδομικά υλικά.

Τα καθοριστικά στοιχεία ήρθαν το 2017. Οι επιστήμονες εντόπισαν ζιρκόνια απευθείας μέσα σε ηφαιστειακό πέτρωμα ηλικίας 5,7 εκατομμυρίων ετών. Ορισμένοι από αυτούς τους κρυστάλλους είχαν σχηματιστεί πριν από 2,5 έως 3 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η ηλικία τους αντιστοιχεί σε εκείνη των πετρωμάτων στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Μαδαγασκάρης. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κάτω από τον Μαυρίκιο βρίσκονται τμήματα αρχαίου ηπειρωτικού φλοιού, τα οποία κάποτε συνέδεαν τη Μαδαγασκάρη με την Ινδία.

Όταν η ενιαία αυτή ξηρά διασπάστηκε, πριν από περίπου 84 εκατομμύρια χρόνια, η Μαυριτία (Mauritia) αποσπάστηκε σε τμήματα, βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αργότερα καλύφθηκε από λάβα.

Περισσότερο φαντασία παρά πραγματικότητα

Ωστόσο, αυτό δεν είναι η Ατλαντίδα του Ινδικού Ωκεανού. Οι επιστήμονες δεν έχουν βρει πόλεις ή ίχνη κάποιου εξαφανισμένου πολιτισμού, ενώ η σύνδεση του Μαυρίκιου με τη μυθική Λεμουρία παραμένει στη σφαίρα της φαντασίας.

Επιπλέον, η ακριβής έκταση των βυθισμένων τμημάτων παραμένει άγνωστη. Έτσι, η αρχαία ήπειρος δεν ανακαλύφθηκε ως μια ενιαία, συνεχόμενη χερσαία μάζα, αλλά μέσα από μικροσκοπικούς «μάρτυρες» που βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος του νεαρού νησιού.

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