Μακελειό στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

Snapshot Ο Μεξικανός μουσικός Τζόναθαν Μελέντεζ Οτσόα, η έγκυος σύζυγός του, η 3χρονη κόρη τους και η οικιακή βοηθός τους βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στην περιοχή Zona Esmeralda του Μεξικού.

Τρία από τα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, δύο είχαν δεμένα τα χέρια, ενώ ο οικογενειακός σκύλος βρέθηκε νεκρός με δεμένα τα πόδια.

Ένα 6χρονο αγόρι, που βρισκόταν στο σπίτι, βρέθηκε ζωντανό και χωρίς τραύματα, κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι.

Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας εκ των οποίων ήταν επιχειρηματικός συνεργάτης του μουσικού, με πιθανό κίνητρο οικονομικές διαφορές.

Ο μουσικός είχε ενημερώσει φίλο του για διαφωνία με τον συνεργάτη και του ζήτησε να ειδοποιήσει τις αρχές αν δεν επικοινωνούσαν ξανά. Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μεξικό η στυγερή δολοφονία του Τζόναθαν «Όνας» Μελέντεζ Οτσόα, ιδρυτικού μέλους και κιμπορντίστα του συγκροτήματος Camilo Séptimo. Ο μουσικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, μαζί με την τεσσάρων μηνών έγκυο σύζυγό του Άνα Πάουλα, την τρίχρονη κόρη τους και την οικιακή βοηθό της οικογένειας.

Το πολλαπλό έγκλημα σημειώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα στο συγκρότημα Grand Viure, στην πολυτελή περιοχή Zona Esmeralda του Atizapán de Zaragoza, στην Πολιτεία του Μεξικού. Η οικογένεια της 21χρονης νταντάς Aλέιδα Ρομέρο Βικτόριο,που εργαζόταν για το ζευγάρι επιβεβαίωσε επίσης πως έπεσε θύμα δολοφονίας.

«Ήταν ένα πολύ εργατικό και υπεύθυνο κορίτσι που δεν άξιζε να το πάθει αυτό», είπε η θεία της, Λορένα Βικτόριο Καμπρέρα. Τρία από τα θύματα -συμπεριλαμβανομένης της νεαρής κοπέλας- δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι, ανέφεραν οι αρχές, ενώ το άλλο δέχθηκε πυροβολισμό στην πλάτη.

«Δύο από τα θύματα βρέθηκαν με δεμένα τα χέρια», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Ο σκύλος βρέθηκε νεκρός, με δεμένα τα πόδια του. Ένα 6χρονο αγόρι βρέθηκε ζωντανό στο σημείο, χωρίς να φέρει τραύματα, πρόσθεσαν. Το παιδί κατάφερε να παραμείνει ζωντανό, κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα τον εντόπισαν σώο και χωρίς εμφανή τραύματα.

Oι δύο συλληφθέντες για το φρικτό έγκλημα

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δολοφονίες σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (1/9). Τα μέλη της μπάντας του Μελέντεζ δήλωσαν ότι θα τον θυμούνται «με απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη».«Σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε τη ζωή του, τη μουσική του, το φως του και όσα μοιράστηκε με όσους από εμάς είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να περπατήσουμε δίπλα του», έγραψε το Camilo Séptimo στο Instagram.

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων για την υπόθεση. Πρόκειται για τους Diego Sebastián «N.», ο οποίος φέρεται να ήταν επιχειρηματικός συνεργάτης του θύματος και τον Χεράρντο «N», ο οποίος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για την φερόμενη εμπλοκή του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, ο πρώτος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του μουσικού προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην κατοικία.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα, ο Diego Sebastián φέρεται να έφτασε στην πολυκατοικία πριν από τον Jonathan Meléndez. Κάμερα ασφαλείας του κτιρίου κατέγραψε την είσοδό του στο ασανσέρ. Ο άνδρας φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα, όπου τον υποδέχθηκε η σύζυγος του μουσικού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στη συνέχεια η Aνα Πάουλα και η τρίχρονη κόρη της ακινητοποιήθηκαν και δέθηκαν.

Οι δύο βρέθηκαν αργότερα νεκρές στο μπάνιο του κυρίως υπνοδωματίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την εισαγγελία, και οι δύο πυροβολήθηκαν στο κεφάλι. Η 21χρονη εργαζόμενη στο σπίτι βρέθηκε επίσης νεκρή σε άλλο σημείο της κατοικίας, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε πυροβοληθεί.

Ο μουσικός φέρεται να είχε ενημερώσει φίλο του ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον συγκεκριμένο συνεργάτη του, καθώς υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, του ζήτησε να ειδοποιήσει τις αρχές εάν δεν επικοινωνούσε ξανά μαζί του.Όταν ο φίλος δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, πήγε στο διαμέρισμα και ενημέρωσε τις αρχές. Εκεί αποκαλύφθηκε το φρικτό έγκλημα. Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο μια οικονομική διαφορά μεταξύ του μουσικού και του συνεργάτη του, αναφέροντας μία οφειλή 300.000 πέσος, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την εισαγγελία.