Μυτιλήνη: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η διαχείριση ελέγχων για τον αφθώδη πυρετό - Τι αλλάζει

Στρατιωτικά οχήματα θα συνοδεύουν τα συνεργεία ελέγχου

Ελένη Ευστρατίου

Μυτιλήνη: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η διαχείριση ελέγχων για τον αφθώδη πυρετό - Τι αλλάζει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο επιχειρησιακός συντονισμός των ελέγχων για τον αφθώδη πυρετό στη Μυτιλήνη μεταφέρεται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας με νέα τροπολογία.
  • Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαθέτει 25 κτηνιάτρους και αναλαμβάνει τη συνοδεία, επιτήρηση και υποστήριξη των συνεργείων ελέγχου με στρατιωτικά οχήματα.
  • Η ακριβής τοποθεσία των εκτροφών θα καταγράφεται με GPS για τον έλεγχο των πραγματικών αριθμών ζώων σε σύγκριση με τα δηλωθέντα.
  • Κάθε εκτροφή θα παρακολουθείται από έναν κτηνίατρο σε όλα τα στάδια, διευκολύνοντας τη διαδικασία αποζημιώσεων και μειώνοντας λάθη.
  • Σε περίπτωση άρνησης εισόδου συνεργείου, θα καταγράφεται το περιστατικό και θα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές για πιθανή διοικητική ή ποινική διαδικασία.
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Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας μεταφέρεται ο επιχειρησιακός συντονισμός των ελέγχων αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη με τροπολογία που ψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τη διάθεση 25 κτηνιάτρων στο νησί, καθώς και τη συνοδεία και επιτήρηση των συνεργείων ελέγχου, οργανώνοντας τις μετακινήσεις τους και παρέχοντας βοήθεια όπου χρειαστεί, ακόμη και στη σίτιση και φιλοξενία. Παράλληλα, η στρατηγική και επιστημονική κατεύθυνση διατηρείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά αναμένονται περισσότερα από 60 άτομα στο πεδίο, που θα αποτελούνται από τους κτηνιάτρους, στελέχη του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλες υπηρεσίες.

Ακριβής τοποθεσία μέσω GPS

Οι στρατιωτικές μονάδες του νησιού έχουν ήδη λάβει τις πρώτες κατευθύνσεις για το νέο σχέδιο και αναμένεται να συνοδεύουν με στρατιωτικά οχήματα τα συνεργεία ελέγχου. Επιπλέον, αναβαθμίζεται ο τρόπος που θα γίνεται ο έλεγχος, καθώς πλέον θα καταγράφεται η ακριβής τοποθεσία των εκτροφών με τη χρήση συντεταγμένων GPS και διασταύρωση των στοιχείων από τα διαθέσιμα μητρώα. Σκοπός της επιχείρησης είναι να διαπιστωθούν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ του πραγματικού αριθμού των ζώων και των δηλωμένων αριθμών.

Ακόμη, πλέον κάθε εκτροφή θα παρακολουθείται σε όλα τα στάδια από έναν κτηνίατρο, προκειμένου να γνωρίζει και να έχει την ευθύνη του ακριβή αριθμού κοπαδιού από τον έλεγχο έως και τη θανάτωση, εάν χρειαστεί. Σημειώνεται ότι η αλλαγή αυτή θα διευκολύνει και τη διαδικασία των αποζημιώσεων, καθώς μειώνεται ο χρόνος τυχόν διαφορών και διορθώσεων.

Περιπτώσεις αντιδράσεων

Ξεχωριστή οδηγία έχει δοθεί και για την περίπτωση που δημιουργηθούν αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, το lesvosnet αναφέρει ότι στην περίπτωση που ένας παραγωγός αρνηθεί την είσοδο σε συνεργείο, τότε το περιστατικό θα καταγράφεται και θα ενημερώνεται η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και, αν χρειαστεί, η ΑΑΔΕ. Εφόσον προκύπτουν στοιχεία παραβίασης της νομοθεσίας, θα ακολουθείται η προβλεπόμενη διοικητική ή ποινική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι στρατιωτικοί κτηνίατροι βρίσκονται στο νησί από την αρχή της περιόδου ελέγχου, όμως τώρα αυξάνεται ο αριθμός τους καθώς και ο τρόπος ελέγχου από τα συνεργεία. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έως τις 2 Σεπτεμβρίου έχουν ολοκληρωθεί 3.115 έλεγχοι και έχουν ιχνηλατήσει περίπου το 80% των εκτροφών. Έως τώρα έχουν θανατωθεί περίπου 85.000 ζώα, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται «υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία».

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