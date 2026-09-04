Στη Σούδα η φρεγάτα «Κίμων» – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

Snapshot Η φρεγάτα Κίμων, πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Bellhara, έφτασε στον κόλπο της Σούδας με εντυπωσιακή υποδοχή.

Η φρεγάτα είναι πλήρως ψηφιακή, πολλαπλών ρόλων, με μήκος 121,6 μέτρα και εκτόπισμα 4603 τόνους.

Ο οπλισμός της περιλαμβάνει πυροβόλο 76mm, πυραύλους EXOCET και ASTER 30, σύστημα RAM, και δυνατότητα μεταφοράς ελικοπτέρου και UAV.

Η φρεγάτα Κίμων είναι το δεύτερο πλοίο με αυτό το όνομα στο Πολεμικό Ναυτικό, μετά το αντιτορπιλικό Charles F. Adams που παροπλίστηκε το 2004.

Το αρχικό Κίμων είχε παραχωρηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ελλάδας το 1990. Snapshot powered by AI

Στον κόλπο της Σούδας έφτασε σήμερα η Φρεγάτα Κίμων του Πολεμικού Ναυτικού, με την υποδοχή της από παραπλέοντα πλοία να είναι εντυπωσιακή, όπως φαίνεται και στο βίντεο του zarpanews.gr

Ρυμουλκά σκάφη του Λιμενικού και το ΕΛΥΡΟΣ, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα σχηματίζοντας αψίδες με νερό.

Οι δυνατότητες του «Κίμωνα»

Η φρεγάτα, είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Bellhara που αποκτήθηκε από τη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2026 και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο, ανήκοντας στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων..

Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group