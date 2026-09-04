«Περιμέναμε να πεθάνουμε»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση 3 πεζοπόρων που σώθηκαν στο Γκραντ Κάνιον

Snapshot Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμη αγνοείται μετά από φονική πλημμύρα στο Γκραντ Κάνιον.

Τρεις πεζοπόροι, μεταξύ αυτών η Τζέσικα Μπάσερ, κατάφεραν να επιβιώσουν παγιδευμένες σε επικίνδυνο τμήμα του φαραγγιού λόγω ξαφνικής καταιγίδας.

Οι τρεις γυναίκες χρησιμοποίησαν συσκευή επικοινωνίας Garmin για να ζητήσουν βοήθεια και διασώθηκαν αεροπορικώς μετά από ώρες.

Η πλημμύρα προκάλεσε καταστροφή στο μονοπάτι και ορμητικά νερά με ολόκληρα δέντρα να παρασύρονται μέσα στο φαράγγι.

Η Τζέσικα Μπάσερ αντιμετωπίζει ψυχολογικό τραύμα μετά το περιστατικό, παρά την επιστροφή της στην οικογένειά της. Snapshot powered by AI

Μια δασκάλα σε νηπιαγωγείο στο Σέργουντ δήλωσε ότι αισθάνεται τυχερή που είναι ζωντανή, αφού κατάφερε να επιβιώσει από μια ξαφνική πλημμύρα ενώ έκανε πεζοπορία στο Γκραντ Κάνιον το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η 40χρονη Τζέσικα Μπάσερ έκανε πεζοπορία μαζί με την αδελφή της, Μέλανι ΜακΓκουρκ, και τη φίλη της τελευταίας, Κέιτι Μπρινκ, όταν μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε ορμητικά νερά που άρχισαν να κατακλύζουν ένα στενό τμήμα του φαραγγιού.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πλημμύρα, ενώ ένα ακόμη άτομο εξακολουθεί να αγνοείται. Περισσότεροι από 80 άνθρωποι διασώθηκαν.

Η Μπάσερ, η ΜακΓκουρκ και η Μπρινκ ξεκίνησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου μια πεζοπορία που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε δύο ημέρες, ακολουθώντας το μονοπάτι μήκους 24 μιλίων που διασχίζει το Γκραντ Κάνυον από τη μία πλευρά στην άλλη.

Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της πεζοπορίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια σφοδρή καταιγίδα, η οποία έφερε ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε σχεδόν οριζόντια. Το ποτάμι που βρισκόταν δίπλα στο μονοπάτι άρχισε σύντομα να φουσκώνει, παρασύροντας και καταστρέφοντας ένα τμήμα του μονοπατιού μπροστά τους.

«Και το ποτάμι από ένα μαύρο, ορμητικό ποτάμι με τεράστια ταχύτητα μετατράπηκε ξαφνικά σε... δέντρα. Ολόκληρα δέντρα που έσπαγαν πάνω στα τοιχώματα του φαραγγιού», δήλωσε η Μπάσερ.

Οι τρεις γυναίκες συνειδητοποίησαν σύντομα ότι είχαν παγιδευτεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο τμήμα μήκους περίπου 6,5 χιλιομέτρων, γνωστό ως «The Box».

Η Μπρινκ, η οποία βρισκόταν πιο μπροστά από τις δύο αδελφές, ξαφνικά άρχισε να τους φωνάζει να βρουν κάτι για να κρατηθούν, καθώς ένας τεράστιος όγκος νερού κατευθυνόταν προς το μέρος τους.

Οι γυναίκες πιάστηκαν από τον βράχο και προσπάθησαν να κινηθούν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς υψηλότερο σημείο. Η Μπάσερ και η ΜακΓκουρκ χωρίστηκαν από την Μπρινκ καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τα ορμητικά νερά.

Κάποια στιγμή, οι δύο αδελφές κρατήθηκαν από ένα καμένο δέντρο, ενώ τα νερά της πλημμύρας περνούσαν ορμητικά από κάτω τους.

Μετά από περίπου 20 λεπτά, η στάθμη του νερού άρχισε να υποχωρεί. Η Μπάσερ και η ΜακΓκουρκ κατάφεραν τελικά να ξαναβρούν την Μπρινκ, αφού προηγουμένως φοβήθηκαν ότι είχε χάσει τη ζωή της στο περιστατικό.

Οι τρεις γυναίκες χρησιμοποίησαν μια συσκευή Garmin για να επικοινωνήσουν με τις ομάδες διάσωσης και, αρκετές ώρες αργότερα, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε ασφαλές σημείο.

Ωστόσο, μια ομάδα τριών ανδρών που ακολουθούσε το ίδιο μονοπάτι πίσω από τις γυναίκες εκείνη την ημέρα δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι σοροί δύο από τους άνδρες εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν. Πρόκειται για τον 46χρονο Τζον Γκουίστι και τον 42χρονο Μπρεντ Ρόζενκραντς. Το τρίτο μέλος της ομάδας τους, ο 53χρονος Τίμοθι Σμιθ, εξακολουθεί να αγνοείται.

Η Μπάσερ έχει πλέον επιστρέψει στο σπίτι της και έχει ξανασμίξει με τη μητέρα της, τη σύζυγό της και τα τρία παιδιά της. Ωστόσο, δήλωσε ότι εξακολουθεί να παλεύει με το ψυχολογικό τραύμα από όσα έζησε.

«Η ζωή συνεχίζεται, αλλά το μυαλό μου έχει μείνει κολλημένο στη στιγμή της τραγωδίας μου», είπε.

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