ΗΠΑ: Σφοδρή πλημμύρα στο Γκραντ Κάνιον της Αριζόνα - Αγνοούνται 20 άτομα

Snapshot Ισχυρή πλημμύρα στο Μπράιτ Έιντζελ Κρικ του Γκραντ Κάνιον προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε υποδομές και ογκόλιθους.

Τουλάχιστον 60 άτομα απομακρύνθηκαν από το Φάντομ Ραντς μετά την ξαφνική καταιγίδα.

Περισσότερα από 20 άτομα αγνοούνται σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Οι αρχές ζητούν πληροφορίες για πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη στιγμή της πλημμύρας.

Οι επιχειρήσεις εκκένωσης και διαχείρισης της κατάστασης γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα. Snapshot powered by AI

Ισχυρή πλημμύρα σημειώθηκε στο γνωστό πάρκο των ΗΠΑ, Γκραντ Κάνιον, από την οποία σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, ενώ 20 άνθρωποι αγνοούνται.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η πλημμύρα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μπράιτ Έιντζελ Κρικ της Αριζόνα, όπου ογκόλιθοι, πεζογέφυρες και άλλες υποδομές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από το Φάντομ Ραντς, κατάστημα στο εσωτερικό του φαραγγιού που συγκεντρώνει πολύ κόσμο.

Την Κυριακή οι Αρχές προχώρησαν σε νέες εκκενώσεις, ενώ η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι αναζητά πληροφορίες για περισσότερα από 20 άτομα που ενδέχεται να αγνοούνται μετά την πλημμύρα.

Οι αρχές κάλεσαν όποιον γνωρίζει στοιχεία για πεζοπόρους ή κατασκηνωτές που βρίσκονταν στην περιοχή να επικοινωνήσει μαζί τους. Για τη διαχείριση της κατάστασης και τη συνέχιση των επιχειρήσεων εκκένωσης συνεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του πάρκου με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.

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