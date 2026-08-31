Τραγωδία στο Γκραν Κάνιον: Ένας νεκρός και 14 αγνοούμενοι - Πλημμύρισε το τεράστιο φαράγγι

Snapshot Ένας πεζοπόρος βρέθηκε νεκρός και 14 άτομα αγνοούνται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες στο Γκραντ Κάνιον της Αριζόνα.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις υποδομές του πάρκου, καταστρέφοντας πεζογέφυρες και τον μοναδικό αγωγό νερού.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και εκκενώσεις, ενώ καλούν το κοινό να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των αγνοουμένων.

Η περιοχή αντιμετωπίζει νέο κίνδυνο από επερχόμενες καταιγίδες με προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

Η καταστροφή συμβαίνει έναν χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά Dragon Bravo, που αύξησε τον κίνδυνο πλημμυρών στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένας πεζοπόρος εντοπίστηκε νεκρός και τουλάχιστον 14 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Γκραντ Κάνιον στην Αριζόνα των ΗΠΑ.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες το Σάββατο, περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, παρασύροντας πεζοπόρους και κατασκηνωτές από τα μονοπάτια κοντά στον ποταμό Κολοράντο.

Αρχικά, οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι αναζητούσαν περίπου 20 ανθρώπους που θεωρούνταν αγνοούμενοι. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ της Κυριακής ο αριθμός είχε αναθεωρηθεί σε 15, καθώς οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η αρχική εκτίμηση ήταν προσωρινή.

Λίγες ώρες αργότερα, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (National Park Service) ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η σορός ενός 46χρονου άνδρα κοντά στους καταρράκτες Crystal Rapids, στον ποταμό Κολοράντο.

Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Coconino διερευνά τις συνθήκες του θανάτου.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι πιστεύεται ότι πραγματοποιούσαν πεζοπορία σε διαδρομές κοντά στο Bright Angel Canyon και την περιοχή του Phantom Ranch.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στο κοινό να βοηθήσει στην ταυτοποίηση ανθρώπων που βρίσκονταν στην περιοχή του μονοπατιού North Kaibab, από την αφετηρία του μονοπατιού έως το Phantom Ranch.

Η έκκληση αφορά επίσης όσους διέμεναν στο Bright Angel Campground, καθώς και όσους κινούνταν ή διέμεναν στην περιοχή που είναι γνωστή ως «the Box», βόρεια του Phantom Ranch.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιοι ακριβώς είναι οι 14 άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται ή από πού προέρχονται.

Παράλληλα, 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το εθνικό πάρκο την Κυριακή, καθώς οι πλημμύρες είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στα μονοπάτια.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν επίσης όλες τις πεζογέφυρες που περνούν πάνω από το Bright Angel Creek, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η διέλευση πεζών από το φουσκωμένο ρέμα.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα, συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκκένωσης και έρευνας για τον εντοπισμό όλων όσοι ενδέχεται να βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή.

Χωρίς νερό το Γκραντ Κάνιον

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές και στον μοναδικό αγωγό που τροφοδοτεί με νερό τους τουρίστες και τους κατοίκους του εθνικού πάρκου.

Από τη Δευτέρα, οι τουρίστες δεν θα μπορούν να διανυκτερεύουν σε καταλύματα και ξενοδοχεία εντός του Γκραντ Κάνιον, ενώ οι κάτοικοι που ζουν όλο τον χρόνο στην περιοχή καλούνται να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση νερού.

«Τα μέτρα αυτά είναι κρίσιμα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υδάτινων πόρων», ανέφερε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Ο μετεωρολόγος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Justin Johndrow, δήλωσε ότι στην περιοχή έπεσε βροχή ύψους περίπου 1,3 έως 2,5 εκατοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα.

Το γεγονός ότι πρόκειται για μια βραχώδη περιοχή με ιδιαίτερα απότομη υψομετρική μεταβολή επιδείνωσε την κατάσταση.

«Το μεγαλύτερο μέρος του νερού απορροφήθηκε από την απορροή σχεδόν αμέσως», εξήγησε.

Συγκλονιστικές εικόνες

Βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της πλημμύρας. Λασπορροές κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από το φαράγγι, ενώ πεζοπόροι καταγράφουν τις εικόνες από μια κρεμαστή γέφυρα.

Στα ορμητικά, καφέ νερά παρασύρονται τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, κορμοί δέντρων, συντρίμμια και τμήματα κατασκευών.

Arizona'daki Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda sel meydana geldi.



Bölgedeki en az 20 kişiden haber alınamıyor. pic.twitter.com/HIYn3KMuGm — Gündem Plus (@gundem_pluss) August 30, 2026

Ο ιστορικός του Γκραντ Κάνιον Tom Martin ανέφερε ότι ο τεράστιος όγκος υλικών που κατέβηκε από το Bright Angel Creek – μεταξύ άλλων χώμα, δέντρα, γέφυρες και τμήματα κατασκευών – δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα, ανεβάζοντας το επίπεδο του ποταμού Κολοράντο κατά περίπου 2,5 μέτρα.

Η Erica Viola βρισκόταν στο Bright Angel Campground όταν άρχισε η βροχή το απόγευμα του Σαββάτου. Μαζί με περίπου 50 ακόμη πεζοπόρους είδε τη στάθμη του ρέματος να ανεβαίνει επικίνδυνα και τεράστιες ποσότητες υλικών να παρασύρονται από το νερό, μεταξύ των οποίων και κάτι που έμοιαζε με κτίσμα ή κοιτώνα.

Η ίδια και οι υπόλοιποι πεζοπόροι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο, τερματίζοντας την περιπέτειά τους δύο ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Ο πεζοπόρος David J. Gregory δημοσίευσε επίσης βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, το οποίο καταγράφηκε μέσα από ελικόπτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας της Αριζόνα.

Όπως ανέφερε, η ομάδα του μεταφέρθηκε σε τοπικό σχολείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ξενοδοχείο στη νότια πλευρά του Γκραντ Κάνιον.

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας

Δύο ελικόπτερα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων και του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα πραγματοποίησαν έρευνες το πρωί της Κυριακής κατά μήκος του διαδρόμου του North Kaibab Trail, αλλά και στον ποταμό Κολοράντο, από τις εκβολές του Bright Angel Creek έως το Deer Creek Narrows.

Οι έρευνες δεν είχαν αποτέλεσμα και οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται.

Οι γέφυρες Black και Silver, όπως και η πρόσβαση προς τον ποταμό Κολοράντο στην περιοχή, παραμένουν κλειστές εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο νερό.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξουν ξανά οι συγκεκριμένες περιοχές, ενώ προειδοποιούν ότι ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον περιορισμοί και κλεισίματα στο εσωτερικό του φαραγγιού.

Νέα κακοκαιρία προ των πυλών

Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς προβλέπονται νέες καταιγίδες στην περιοχή.

Προειδοποίηση για πλημμύρες παραμένει σε ισχύ σε τμήματα της βόρειας Αριζόνα, με την πιθανότητα βροχών και καταιγίδων να φτάνει το 50% την Κυριακή και το 60% τη Δευτέρα.

Οι αξιωματούχοι καλούν τους επισκέπτες να λαμβάνουν πολύ σοβαρά τις προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες.

«Αποφύγετε τα φαράγγια, τις κοίτες ρεμάτων, τα σημεία απορροής και τις χαμηλές περιοχές κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ακόμη και όταν ο ουρανός πάνω από εσάς είναι καθαρός», προειδοποίησε η Lena Fowler, επόπτης της κομητείας Coconino.

Όπως εξήγησε, οι ξαφνικές πλημμύρες μπορούν να φτάσουν σε μια περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, ακόμη και όταν η βροχή πέφτει πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Οι επισκέπτες καλούνται να ελέγχουν τις μετεωρολογικές προειδοποιήσεις πριν ξεκινήσουν την πεζοπορία, να ακολουθούν τις εντολές εκκένωσης και να μην επιχειρούν ποτέ να διασχίσουν περιοχές με ορμητικά νερά.

Έναν χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά

Η νέα καταστροφή σημειώνεται περίπου έναν χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά Dragon Bravo, η οποία έκαψε σημαντικό τμήμα της λεκάνης απορροής του Bright Angel Creek.

Μετά την πυρκαγιά, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών στην περιοχή είχε αυξηθεί σημαντικά.

Για τον λόγο αυτό εγκαταστάθηκαν μετρητές ροής και άλλοι αισθητήρες ανάντη του Phantom Ranch, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα.

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι υποδομές στο Phantom Ranch», είχε δηλώσει τότε η Erica Byerly, από το Κέντρο Παρακολούθησης και Έρευνας του Γκραντ Κάνιον της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Το Phantom Ranch αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουρίστες και πεζοπόρους και βρίσκεται κοντά στο Bright Angel Creek, στο εσωτερικό του Γκραντ Κάνιον.

Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν πλέον τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ η τύχη των 14 ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται παραμένει άγνωστη.