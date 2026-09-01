Γκραντ Κάνιον: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός μετά τις ξαφνικές πλημμύρες - 14 άνθρωποι αγνοούνται

Ξαφνικοί μουσώνες, ξηρασία και καμένες εκτάσεις οδήγησαν στην τραγική πλημμύρα του Σαββάτου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Γκραντ Κάνιον: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός μετά τις ξαφνικές πλημμύρες - 14 άνθρωποι αγνοούνται
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός στις πλημμύρες του Γκραντ Κάνιον, με 14 άτομα να αγνοούνται ακόμα.
  • Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από ξαφνικές βροχές μουσώνων και ακολούθησαν μετά από σημαντική πυρκαγιά που αύξησε τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών.
  • Περισσότεροι από 60 άνθρωποι διασώθηκαν και 62 μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της πληγείσας περιοχής.
  • Η διαμονή επισκεπτών στο South Rim αναστάλθηκε λόγω εκτεταμένων ζημιών στις υδραυλικές υποδομές του εθνικού πάρκου.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνεχιζόμενες καταιγίδες και κίνδυνο πλημμυρών σε ευρεία περιοχή για πολλές εβδομάδες.
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Ακόμη μία σορός εντοπίστηκε στο φαράγγι του Γκραντ Κάνιον στην Αριζόνα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σαββάτου, ανεβάζοντας των αριθμό των νεκρών σε δύο, ενώ ακόμα 14 άτομα αγνοούνται.

Η πλημμύρα έπληξε το Bright Angel Canyon και την περιοχή του Phantom Ranch το απόγευμα του Σαββάτου, καταστρέφοντας πεζογέφυρες και παρασύροντας ογκόλιθους προς τα κάτω του ποταμού. Η νέα καταστροφή σημειώνεται περίπου έναν χρόνο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά Dragon Bravo, η οποία έκαψε σημαντικό τμήμα της λεκάνης απορροής του Bright Angel Creek.

Μετά την πυρκαγιά, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχε αναγνωρίσει ότι ο κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών στην περιοχή είχε αυξηθεί σημαντικά.

Grand Canyon Flooding

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι διασώθηκαν

Η σορός ενός 46χρονου άνδρα εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στο Crystal Rapids, κατά μήκος του ποταμού Κολοράντο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη τα στοιχεία του δεύτερου νεκρού. Μέχρι στιγμής, 62 άτομα έχουν μεταφερθεί αεροπορικώς εκτός της περιοχής.

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις στην περιοχή του Γκραντ Κάνιον, αλλά και γενικότερα στα νοτιοδυτικά τμήματα των ΗΠΑ, οφείλονται σε βροχές μουσώνων. Οι ξαφνικές καταιγίδες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια και η ξαφνική αλλαγή του ανέμου το Σάββατο δεν μπόρεσε να αποτρέψει το τραγικό γεγονός στο φαράγγι.

Grand Canyon Flooding

Οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία καλύπτουν μεγάλες περιοχές της Αριζόνα, καθώς και το Νέο Μεξικό, τη Γιούτα και το Κολοράντο. Αυτή τη στιγμή εμφανίζονται πολλές βροχοπτώσεις στο μετεωρολογικό ραντάρ και αυτές οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Ο κίνδυνος πλημμύρας είναι κάτι που θα παραμείνει για πολλές ακόμη εβδομάδες. Η περίοδος των μουσώνων στη Βόρεια Αμερική διαρκεί συνήθως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Grand Canyon Flooding

Αναστέλλεται η παρουσία επισκεπτών

Η διαμονή επισκεπτών στο South Rim αναστάλθηκε από τη Δευτέρα μέχρι νεωτέρας, καθώς οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει «εκτεταμένες ζημιές» στις υδραυλικές υποδομές του εθνικού πάρκου.

Τη Δευτέρα, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) ανέφερε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, περίπου το 40% του αγωγού Transcanyon Waterline, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό τους επισκέπτες και περίπου 2.500 κατοίκους, υπέστη ζημιές και τμήματά του καταστράφηκαν από τις πλημμύρες.

Grand Canyon Flooding

Η NPS ζήτησε από όσους γνωρίζουν πεζοπόρους ή ταξιδιώτες που βρίσκονταν το Σάββατο στο εσωτερικό του φαραγγιού κατά μήκος του διαδρόμου του Bright Angel Creek να επικοινωνήσουν μαζί της.

Προειδοποίησε επίσης ότι για τη Δευτέρα προβλέπονται περισσότερες καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «επιπλέον ξαφνικές πλημμύρες, ροές συντριμμιών, κατολισθήσεις βράχων και μεταβαλλόμενες συνθήκες στα μονοπάτια και τα ποτάμια».

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