ΗΠΑ: Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους λόγω θερμοπληξίας στο φαράγγι του Γκραντ Κάνιον

«Παρά την άμεση ανταπόκριση των διασωστών, και οι τρεις πεζοπόροι υπέκυψαν στα τραύματα τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους λόγω θερμοπληξίας στο φαράγγι του Γκραντ Κάνιον

Το νότιο χείλος του Εθνικού Πάρκου του Γκραντ Κάνιον στη βόρεια Αριζόνα

Associated Press
ΚΟΣΜΟΣ
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Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή αυτήν την εβδομάδα στο Εθνικό Πάρκο του Γκραντ Κάνιον στην Αριζόνα, λόγω θερμοπληξίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα. Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό του φαραγγιού μπορούν να ξεπεράσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και στην σκιά.

Σύμφωνα με το Associated Press, στις 12 Ιουνίου ένας 72χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω της ζέστης, ενώ περπατούσε στο δημοφιλές μονοπάτι South Kaibab Trail. Άφησε την τελευταία του πνοή πριν φτάσουν στο σημείο οι διασώστες. Τέσσερις ημέρες αργότερα, ένας 67χρονος άνδρας και μια 68χρονη γυναίκα αισθάνθηκαν επίσης αδιαθεσία λόγω της ζέστης, ενώ περπατούσαν στο μονοπάτι North Kaibab Trail και άφησαν την πνοή τους πριν φτάσουν στο σημείο διασώστες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.

«Παρά την άμεση ανταπόκριση των διασωστών, και οι τρεις πεζοπόροι υπέκυψαν στα τραύματα τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει παρατηρηθεί αύξηση στις περιπτώσεις θερμοπληξίας στο φαράγγι του Γκραντ Κάνιον. Οι υπεύθυνοι του πάρκου έχουν προτρέψει τους πεζοπόρους να αποφεύγουν τα μονοπάτια μεταξύ τις 10.00 (τοπική ώρα) και 16.00 (τοπική ώρα), λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι σοροί των τριών πεζοπόρων μεταφέρθηκαν στο γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κοκονίνο, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια των θανάτων τους.

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