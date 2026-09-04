Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου - «Δεν κινδυνεύει» καθησυχάζουν οι οικείοι της

Snapshot Η Μαρία Κανελλοπούλου αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω Facebook.

Ο στενός της φίλος Βαγγέλης Γέττος διαβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύει και την περιέβαλαν με συμπαράσταση.

Η ηθοποιός χαρακτηρίζεται ανθεκτική και δέχεται στήριξη από οικογένεια, φίλους και συνεργάτες.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τη φύση της ασθένειας ή το μέγεθος του προβλήματος. Snapshot powered by AI

Μια περιπέτεια με την υγεία της περνά η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής Αχαΐας, Μαρία Κανελλοπούλου, όπως η ίδια έκανε γνωστό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε μια λιτή αλλά συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, γράφοντας χαρακτηριστικά «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», γεγονός που προκάλεσε αμέσως την έντονη ανησυχία και το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτησή της, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος, ο οποίος διατηρεί στενή προσωπική σχέση μαζί της, έσπευσε να διευκρινίσει την κατάσταση και να καθησυχάσει το κοινό. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής, τόνισε πως η ηθοποιός δοκιμάζεται αλλά «είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει». Παράλληλα, μετέφερε το κύμα συμπαράστασης από την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της, ξεκαθαρίζοντας στο τέλος της ανάρτησής του πως η Μαρία Κανελλοπούλου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, οι δικοί της άνθρωποι παραμένουν στο πλευρό της, στέλνοντάς της τη δύναμη που χρειάζεται για να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία.