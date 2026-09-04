Έφτιαξε νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια 

Το να μετατρέψει κανείς δεκάδες χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια σε κατοικήσιμο χώρο φαντάζει κάτι το εξωπραγματικό, μόνο στο άκουσμα της ιδέας.

Όμως, ο Richart Sowa τα κατάφερε. Συλλέγοντας συστηματικά πεταμένα πλαστικά μπουκάλια, ο Βρετανός καλλιτέχνης κατασκεύασε το Joyxee Island, ένα τεχνητό πλωτό νησί που έμελλε να γίνει το σπίτι του στα ανοιχτά του Ίσλα Μούχερες στο Μεξικό.

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