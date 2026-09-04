Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε η σορός του 71χρονου σέρφερ

Snapshot Ταυτοποιήθηκε η σορός του 71χρονου σέρφερ που βρέθηκε στις Γούβες Ηρακλείου μέσω προσωπικών αντικειμένων από τους οικείους του.

Η σορός εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο κοντά στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη από ιδιώτη.

Η ιστιοσανίδα, το πανί και προσωπικά αντικείμενα του άτυχου άνδρα είχαν βρεθεί νωρίτερα στη στεριά.

Διεξήχθησαν θαλάσσιες έρευνες με τη συμμετοχή Λιμενικού, Πυροσβεστικής και ιδιωτών.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και διενεργεί προανάκριση. Snapshot powered by AI

Ταυτοποιήθηκε από τους οικείους του η σορός του 71χρονου σέρφερ που εντοπίστηκε την Πέμπτη στις Γούβες Ηρακλείου Κρήτης.

Καθώς η σορός δεν ήταν εύκολο να αναγνωρστεί μετά από αρκετές μέρες που βρισκόταν μέσα στο νερό, οι δικοί του άνθρωποι αναγνώρισαν προσωπικά του αντικείμενα, όπως το ρολόι και η αλυσίδα που φορούσε, αναφέρει το cretalive.gr.

Από την αρχή των ερευνών είχαν εντοπιστεί στη στεριά η ιστιοσανίδα του άτυχου σέρφερ, το πανί του καθώς και ορισμένα προσωπικά του αντικείμενα. Άμεσα ενεργοποιήθηκε θαλάσσια έρευνα στην οποία συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Ηρακλείου, καθώς και σκάφη ιδιωτών.

Η σορός εντοπίστηκε τελικά από ιδιώτη το απόγευμα της Τετάρτης 2/9 σε βραχώδες σημείο, κοντά στις εκβολές του ποταμού Αποσελέμη στο Ηράκλειο Κρήτης. Με όχημα γραφείου τελετών μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου διενεργεί την προανάκριση του περιστατικού, ενώ ζήτησε και την εξέταση νεκροψίας - νεκροτομής.

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