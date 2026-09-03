Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών

Snapshot Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών στο Ηράκλειο.

Η σορός ανήκει σε άνδρα που φορούσε μαγιό και εξετάζεται αν είναι αγνοούμενος σέρφερ.

Σημειώθηκε κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών που διεξάγουν έρευνες στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι 71χρονος σέρφερ αγνοείται από την περιοχή της Αμμουδάρας στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού του Λιμενικού Σώματος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών. Το γεγονός προκάλεσε την κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός φορά μαγιό. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναπόφευκτα ωστόσο οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αγνοούμενο σέρφερ.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του 71χρονου σέρφερ χάθηκαν από την περιοχή της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου και από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

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