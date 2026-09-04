Μακελειό στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους

Ένας Μεξικανός μουσικός, η έγκυος σύζυγός του και η 3χρονη κόρη τους, όπως επίσης η νταντά και ο σκύλος της οικογένειας δολοφονήθηκαν σε μια υπόθεση που έχει σοκάρει τη χώρα

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Μακελειό στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Μεξικανός μουσικός Τζόναθαν Μελέντεζ Οτσόα, η έγκυος σύζυγός του, η 3χρονη κόρη τους και η οικιακή βοηθός τους βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στην περιοχή Zona Esmeralda του Μεξικού.
  • Τρία από τα θύματα πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, δύο είχαν δεμένα τα χέρια, ενώ ο οικογενειακός σκύλος βρέθηκε νεκρός με δεμένα τα πόδια.
  • Ένα 6χρονο αγόρι, που βρισκόταν στο σπίτι, βρέθηκε ζωντανό και χωρίς τραύματα, κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι.
  • Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι, ένας εκ των οποίων ήταν επιχειρηματικός συνεργάτης του μουσικού, με πιθανό κίνητρο οικονομικές διαφορές.
  • Ο μουσικός είχε ενημερώσει φίλο του για διαφωνία με τον συνεργάτη και του ζήτησε να ειδοποιήσει τις αρχές αν δεν επικοινωνούσαν ξανά.
Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μεξικό η στυγερή δολοφονία του Τζόναθαν «Όνας» Μελέντεζ Οτσόα, ιδρυτικού μέλους και κιμπορντίστα του συγκροτήματος Camilo Séptimo. Ο μουσικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, μαζί με την τεσσάρων μηνών έγκυο σύζυγό του Άνα Πάουλα, την τρίχρονη κόρη τους και την οικιακή βοηθό της οικογένειας.

Το πολλαπλό έγκλημα σημειώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου σε διαμέρισμα στο συγκρότημα Grand Viure, στην πολυτελή περιοχή Zona Esmeralda του Atizapán de Zaragoza, στην Πολιτεία του Μεξικού. Η οικογένεια της 21χρονης νταντάς Aλέιδα Ρομέρο Βικτόριο,που εργαζόταν για το ζευγάρι επιβεβαίωσε επίσης πως έπεσε θύμα δολοφονίας.

«Ήταν ένα πολύ εργατικό και υπεύθυνο κορίτσι που δεν άξιζε να το πάθει αυτό», είπε η θεία της, Λορένα Βικτόριο Καμπρέρα. Τρία από τα θύματα -συμπεριλαμβανομένης της νεαρής κοπέλας- δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κεφάλι, ανέφεραν οι αρχές, ενώ το άλλο δέχθηκε πυροβολισμό στην πλάτη.

«Δύο από τα θύματα βρέθηκαν με δεμένα τα χέρια», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Ο σκύλος βρέθηκε νεκρός, με δεμένα τα πόδια του. Ένα 6χρονο αγόρι βρέθηκε ζωντανό στο σημείο, χωρίς να φέρει τραύματα, πρόσθεσαν. Το παιδί κατάφερε να παραμείνει ζωντανό, κρυμμένο κάτω από το κρεβάτι, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα τον εντόπισαν σώο και χωρίς εμφανή τραύματα.

p.jpg

Oι δύο συλληφθέντες για το φρικτό έγκλημα

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δολοφονίες σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (1/9). Τα μέλη της μπάντας του Μελέντεζ δήλωσαν ότι θα τον θυμούνται «με απέραντη αγάπη και ευγνωμοσύνη».«Σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε τη ζωή του, τη μουσική του, το φως του και όσα μοιράστηκε με όσους από εμάς είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και να περπατήσουμε δίπλα του», έγραψε το Camilo Séptimo στο Instagram.

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων για την υπόθεση. Πρόκειται για τους Diego Sebastián «N.», ο οποίος φέρεται να ήταν επιχειρηματικός συνεργάτης του θύματος και τον Χεράρντο «N», ο οποίος βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για την φερόμενη εμπλοκή του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, ο πρώτος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη του μουσικού προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην κατοικία.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα, ο Diego Sebastián φέρεται να έφτασε στην πολυκατοικία πριν από τον Jonathan Meléndez. Κάμερα ασφαλείας του κτιρίου κατέγραψε την είσοδό του στο ασανσέρ. Ο άνδρας φέρεται να ανέβηκε στο διαμέρισμα, όπου τον υποδέχθηκε η σύζυγος του μουσικού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στη συνέχεια η Aνα Πάουλα και η τρίχρονη κόρη της ακινητοποιήθηκαν και δέθηκαν.

Οι δύο βρέθηκαν αργότερα νεκρές στο μπάνιο του κυρίως υπνοδωματίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την εισαγγελία, και οι δύο πυροβολήθηκαν στο κεφάλι. Η 21χρονη εργαζόμενη στο σπίτι βρέθηκε επίσης νεκρή σε άλλο σημείο της κατοικίας, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε πυροβοληθεί.

Ο μουσικός φέρεται να είχε ενημερώσει φίλο του ότι επρόκειτο να συναντηθεί με τον συγκεκριμένο συνεργάτη του, καθώς υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους.Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, του ζήτησε να ειδοποιήσει τις αρχές εάν δεν επικοινωνούσε ξανά μαζί του.Όταν ο φίλος δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, πήγε στο διαμέρισμα και ενημέρωσε τις αρχές. Εκεί αποκαλύφθηκε το φρικτό έγκλημα. Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο μια οικονομική διαφορά μεταξύ του μουσικού και του συνεργάτη του, αναφέροντας μία οφειλή 300.000 πέσος, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την εισαγγελία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στην Πράγα: Βίντεο δείχνει παιδί να πέφτει στις γραμμές του μετρό

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύζυγό του

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Απολογείται ο 60χρονος για τους τέσσερις εμπρησμούς στην περιοχή της Μεσσήνης

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια – Από χορτοκοπτικό κάηκαν 30 στρέμματα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζητά από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τα χρήματα που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» ξανά η ένταση για τα Φώκλαντ: Ο Μιλέι απειλεί με πετρελαϊκό «μπλόκο» - «Τα νησιά είναι βρετανικά» λέει το Λονδίνο

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια

12:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

12:51LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας με φόρεμα Armani του 2000

12:42ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Πειραιώς «γράφει ιστορία» στη Monza, δίπλα στη Visa Cash App Racing Bulls

12:38ΚΟΣΜΟΣ

TASS: Σε Ουκρανία - Ρωσία το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Κούσνερ και Γουίτκοφ

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή επίθεση Μαρινάκη κατά Τσίπρα για 7 εξαγγελίες: Άλλα είπε στην ομιλία του, άλλα λέει το επιτελείο του

12:38LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Στο φως βίντεο από τη σύλληψη του συντρόφου της το 2025 - Κρυβόταν κάτω από το τραπέζι

12:35ΥΓΕΙΑ

Έζησε 271 ημέρες με νεφρό από χοίρο μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα - Ρεκόρ για μόσχευμα από ζώο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Μάνδρα: Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σημείο

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Πλημμύρες στο Νεπάλ: Πιθανόν να υπάρχουν κι άλλοι επιζώντες στη σήραγγα - Τουλάχιστον 1287 οι νεκροί και πάνω από 5.000 οι αγνοούμενοι

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η διαχείριση ελέγχων για τον αφθώδη πυρετό - Τι αλλάζει

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

12:11ANNOUNCEMENTS

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

12:08ANNOUNCEMENTS

Μεγάλα παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους - Νεκρή και η νταντά

11:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πώς εγκρίθηκε και πώς διδάσκεται το «πολλαπλό βιβλίο» με τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας» στη Β' Δημοτικού

11:12ΕΘΝΙΚΑ

Στη Σούδα η φρεγάτα «Κίμων» – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου - «Δεν κινδυνεύει» καθησυχάζουν οι οικείοι της

07:50LIFESTYLE

Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από Φλώρο για την παραγωγή: «Έδιναν κοκαΐνη και κάνναβη στους παίκτες για να ηρεμήσουν και να κάνουν τα υπόλοιπα γυρίσματα»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια

09:54WHAT THE FACT

Έφτιαξε νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια 

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Εντοπίστηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού της 68χρονης κόρης της - Ήταν τυλιγμένα σε σεντόνι και νάιλον

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα – Ποια τεκμήρια διαβίωσης επηρεάζονται

12:51LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Έκλεψε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας με φόρεμα Armani του 2000

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

12:35ΥΓΕΙΑ

Έζησε 271 ημέρες με νεφρό από χοίρο μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα - Ρεκόρ για μόσχευμα από ζώο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πεντικιούρ, μπέργκερ και... καινούριες κάλτσες: Η απόβαση των ναυτών του σκουριασμένου USS Abraham Lincoln στην Ταϊλάνδη

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων τον Νοέμβριο - Θα διευρυνθούν οι δικαιούχοι

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» ξανά η ένταση για τα Φώκλαντ: Ο Μιλέι απειλεί με πετρελαϊκό «μπλόκο» - «Τα νησιά είναι βρετανικά» λέει το Λονδίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ