Έζησε 271 ημέρες με νεφρό από χοίρο μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα - Ρεκόρ για μόσχευμα από ζώο

Snapshot Ο Τιμ Άντριους έζησε 271 ημέρες με νεφρό από χοίρο, χωρίς να χρειαστεί αιμοκάθαρση, μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα.

Η ξενομεταμόσχευση νεφρού χοίρου αποτέλεσε μια «γέφυρα ζωής» και ρεκόρ διάρκειας για μοσχεύματα από ζώα.

Οι χοίροι Γιουκατάν με 69 γονιδιωματικές τροποποιήσεις χρησιμοποιούνται για να μειωθεί η απόρριψη από το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η ξενομεταμόσχευση μπορεί να προσφέρει παρατεταμένη υποστήριξη χωρίς αιμοκάθαρση και λειτουργεί ως προσωρινή λύση μέχρι την μεταμόσχευση ανθρώπινου μοσχεύματος. Snapshot powered by AI

Πολύτιμο χρόνο 271 ημερών, χωρίς να χρειάζεται αιμοκάθαρση, κέρδισε ο 67χρονος Τιμ Άντριους, μέχρι να βρεθεί κατάλληλο ανθρώπινο μόσχευμα. Η «γέφυρα ζωής» ήταν ένα νεφρό χοίρου, που παρέμεινε λειτουργικό για διάστημα- ρεκόρ στις ξενομεταμοσχεύσεις μέχρι σήμερα. Η πρωτοποριακή μεταμόσχευση έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ και η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε χθες, Πέμπτη (03/09/2026), στο επιστημονικό περιοδικό "The Lancet".

Η επιστημονική ομάδα επισημαίνει ότι τα γενετικά τροποποιημένα όργανα χοίρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοσχεύματα - «γέφυρα», μέχρι να γίνει διαθέσιμο ένα ανθρώπινο μόσχευμα. Το πεδίο των ξενομεταμοσχεύσεων, δηλαδή των μοσχευμάτων από άλλα είδη, έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια, ως μια λύση στην έλλειψη οργάνων για μεταμοσχεύσεις.

Βέβαια, οι επιστήμονες δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη σημαντικά εμπόδια, καθώς τα μοσχεύματα χοίρων έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Άντριους.

Η αγωνιώδης αναμονή

Ο Άντριους έπασχε από νεφρική νόσο τελικού σταδίου, ως συνέπεια του διαβήτη τύπου 2. Η μεταμόσχευση νεφρού ήταν η μόνη λύση, ωστόσο η αναμονή ήταν μεγάλη. Στις ΗΠΑ, περίπου 100.000 άνθρωποι βρίσκονται στη λίστα αναμονής, ενώ πραγματοποιούνται κάθε χρόνο περίπου 25.000 μεταμοσχεύσεις, σύμφωνα με το BBC.

Στον Άντριους, οι γιατροί είχαν πει ότι μπορεί να χρειαστούν επτά χρόνια για να φτάσει στην κορυφή της λίστας, τη στιγμή που το προσδόκιμο ζωής με αιμοκάθαρση για την περίπτωσή του, υπολογίζεται στην πενταετία. «Είχα μια μικρή έλλειψη χρόνου... Ήταν πολύ στενάχωρο», δηλώνει ο ίδιος. Όταν οι γιατροί του περιέγραψαν την ιδέα της μεταμόσχευσης νεφρού χοίρου, είδε «φως στο τέλος του τούνελ». «Η ελπίδα είναι το μεγαλύτερο πράγμα, η ευκαιρία να απαλλαγείς από το μηχάνημα (σ.σ. της αιμοκάθαρσης) και να ζήσεις τη ζωή σου» προσθέτει ο Τιμ Άντριους.

Η επιτυχημένη ξενομεταμόσχευση

Ήταν 66 ετών όταν υποβλήθηκε σε ξενομεταμόσχευση στις 25 Ιανουαρίου 2025.Το μεταμοσχευμένο νεφρό χοίρου λειτούργησε αμέσως, σύμφωνα με τη μελέτη. Το μόσχευμα διατήρησε την ανεξαρτησία του από την ανάγκη αιμοκάθαρσης, για 271 ημέρες.

Η λειτουργία του μοσχεύματος παρέμεινε σταθερή για περίπου 6 μήνες, μέχρι να μειωθεί η ανοσοκαταστολή σε συνθήκες μη ζωονόσου βακτηριακής λοίμωξης. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μικροαγγειακή φλεγμονή με ενδοθηλιακή βλάβη, η οποία εξελίχθηκε σε θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, οδηγώντας σε αποτυχία μοσχεύματος και νεφρεκτομή. Μετά από 82 ημέρες, ο ασθενής υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ανθρώπινου νεφρού με άμεση λειτουργία του μοσχεύματος.

Γονιδιωματικές τροποποιήσεις

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι χοίροι θεωρούνται το ιδανικό ζώο για ξενομεταμόσχευση, καθώς τα όργανά τους έχουν περίπου το σωστό μέγεθος.

Το πρόβλημα είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αναγνωρίζει αμέσως το όργανο ως ξένο και εξαπολύει μια ανοσολογική επίθεση, που καταστρέφει το νεφρό. Έτσι, οι ερευνητές έχουν επιλέξει τους χοίρους Γιουκατάν, μια ράτσα μικρότερου μεγέθους, που οποία έχουν υποστεί 69 γονιδιωματικές τροποποιήσεις, ώστε τα όργανά τους να γίνουν πιο συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτές οι τροποποιήσεις αφαιρούν ορισμένα χαρακτηριστικά των κυττάρων των χοίρων στα οποία εντοπίζει και επιτίθεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα και προσθέτουν ανθρώπινο DNA, που λειτουργεί σαν «καμουφλάζ», για να βοηθήσει στην απόκρυψη του ιστού του χοίρου από το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Λεονάρντο Ριέλα, αναφέρει: «Εργαζόμαστε σκληρά για να δώσουμε ελπίδα και πιστεύουμε πραγματικά ότι η ξενομεταμόσχευση μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για ασθενείς που δεν έχουν ζώντα δότη, όπου θα μπορούσαμε ενδεχομένως να παρακάμψουμε την αιμοκάθαρση και να τους οδηγήσουμε σε μεταμόσχευση».

Αναφερόμενοι στην τελική απόρριψη του νεφρού χοίρου από τον οργανισμό του Άντριους, οι Αμερικανοί επιστήμονες επισημαίνουν στη μελέτη: «Αυτή η περίπτωση καταδεικνύει τόσο την υπόσχεση όσο και τις υπόλοιπες προκλήσεις της κλινικής ξενομεταμόσχευσης νεφρού». Σε κάθε περίπτωση, «η ξενομεταμόσχευση νεφρού έχει τη δυνατότητα να παρέχει παρατεταμένη υποστήριξη χωρίς αιμοκάθαρση, ενώ παράλληλα χρησιμεύει ως γέφυρα για την επακόλουθη ετερόλογη μεταμόσχευση σε ανθρώπους».

(Με πληροφορίες από BBC, The Lancet)

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