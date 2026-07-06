Σε άνοδο η δωρεά οργάνων - 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας

Συνεχίζεται η αυξητική τάση στη δωρεά οργάνων στη χώρα μας -  Σε λειτουργία η πρώτη κινητή μονάδα εξειδικευμένης υποστήριξης καρδιάς και πνευμόνων

Διονυσία Προκόπη

Σε άνοδο η δωρεά οργάνων - 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας
AP
ΥΓΕΙΑ
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  • Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν 14 μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων σε τέσσερα νοσοκομεία της Ελλάδας.
  • Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έγιναν 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς, ενώ στα νοσοκομεία Λαϊκό, Ιπποκράτειο και Ευαγγελισμός έγιναν συνολικά 10 μεταμοσχεύσεις νεφρού.
  • Ξεκίνησε η λειτουργία της πρώτης κινητής μονάδας εξειδικευμένης υποστήριξης καρδιάς και πνευμόνων (ECMO) στην Ελλάδα, με ειδικά διασκευασμένο ασθενοφόρο και διεπιστημονική ομάδα.
  • Η κινητή μονάδα ECMO ενισχύει τη φροντίδα βαρέως πασχόντων με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια και δημιουργεί δίκτυο παραπομπής μεταξύ νοσοκομείων.
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Τη θετική πορεία της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας, επιβεβαιώνει ο σημαντικός αριθμός μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του υπουργείου Υγείας, 14 μεταμοσχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στα εξής νοσοκομεία:

  • Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς
  • Στο Λαϊκό Νοσοκομείο: 6 μεταμοσχεύσεις νεφρού
  • Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού
  • Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού.

«Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά» αναφέρει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η πρώτη κινητή μονάδα εξειδικευμένης υποστήριξης καρδιάς και πνευμόνων

Πριν από λίγες ημέρες, τέθηκε σε λειτουργία και η πρώτη κινητή μονάδα εξειδικευμένης υποστήριξης καρδιάς και πνευμόνων (Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης - ECMO) στην Ελλάδα, του Ωνασείου Νοσοκομείου.

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ωνασείου για την αναβάθμιση της επείγουσας και εξειδικευμένης φροντίδας επιλεγμένων βαρέως πασχόντων ασθενών, με καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Με τη λειτουργία της νέας Κινητής Μονάδας, το Ωνάσειο Νοσοκομείο έρχεται να καλύψει ένα χάσμα στη φροντίδα του βαρέως πάσχοντα ασθενή και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να χαραχθεί ένα δίκτυο παραπομπής μεταξύ των Νοσοκομείων στη χώρα μας.

Η Κινητή Μονάδα ECMO περιλαμβάνει νέο, ειδικά διασκευασμένο ασθενοφόρο που έχει σχεδιαστεί με βάση τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές, προσαρμοσμένες στα γεωγραφικά δεδομένα της Ελλάδας και στελεχώνεται από εξειδικευμένη και πιστοποιημένη διεπιστημονική ομάδα, που αποτελείται από Εντατικολόγο, Καρδιοχειρουργό, Νοσηλευτή και Ειδικό Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.

Η ενεργοποίηση της Κινητής Μονάδας ECMO απαιτεί οργανωμένο δίκτυο συνεργασίας με νοσοκομεία παραπομπής με την εφαρμογή συγκεκριμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και ιατρικής αξιολόγησης. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και υπάρχει τεκμηριωμένη ένδειξη για την τοποθέτηση ECMO, τότε ενεργοποιείται άμεσα η Κινητή Μονάδα.

Η λειτουργία της Κινητής Μονάδας ECMO βασίζεται στη μακρόχρονη επένδυση του Ωνασείου Νοσοκομείου στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Το Ωνάσειο Νοσοκομείο διοργανώνει επί σειρά ετών Κλινικά Σεμινάρια ECMO, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και υλοποιεί Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, διάρκειας ενός έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μηχανική υποστήριξη της καρδιάς και των πνευμόνων και στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

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