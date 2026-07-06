SOS ειδικών: Τα αιωρούμενα σωματίδια επηρεάζουν περιοχές χιλιόμετρα μακριά από τη φωτιά

Η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας,Μάτα Τσικρικά, έκρουσε στο ΕΡΤnews τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες του τοξικού νέφους στην υγεία τονίζοντας ότι «οι πλέον ευάλωτες ομάδες είναι τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, καθώς και όσοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως το βρογχικό άσθμα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια.

Παράλληλα ανέφερε ότι «οι πρώτες ώρες μετά την έκθεση στον καπνό είναι οι πιο κρίσιμες» γι αυτό και πρέπει να μην υπάρχει εφησυχασμός.

Το πρόβλημα έχει προκληθεί έντονα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο.

Μιλώντας τόσο για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο όσο και στις υπόλοιπες περιοχές όπου τις τελευταίες μέρες έχουν ξεσπάσει εστίες φωτιάς σε αστικό και δασικό περιβάλλον η κα Τσικρικά δήλωσε στην εκπομπή «Επικαιρότητα» πως οι επιστημονικές μελέτες και η εμπειρία από προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές δείχνουν ότι ο καπνός και τα μικροσωματίδια δεν επηρεάζουν μόνο τις περιοχές όπου εκδηλώνονται οι φωτιές, αλλά μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω των ανέμων, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα.

«Οι πλέον ευάλωτες ομάδες είναι τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, καθώς και όσοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, όπως το βρογχικό άσθμα και η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Αυξημένος κίνδυνος υπάρχει και για τα άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα» ανέφερε η πρόεδρος των πνευμονολόγων.

Αναφερόμενη στην έκθεση στο τοξικό νέφος που για δεύτερη μέρα επηρεάζει τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση των συμπτωμάτων των ασθενών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία, προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη θεραπεία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όσοι εμφανίσουν επίμονο βήχα, δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή, πόνο ή δυσφορία στο στήθος, σύγχυση, έντονο πονοκέφαλο, αδυναμία ή καταβολή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους και να απευθυνθούν σε δομή υγείας για αξιολόγηση.

Η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας απηύθυνε ταυτόχρονα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες μετά την έκθεση στον καπνό, και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Μιλώντας για τα μικρά παιδιά, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να παίζουν σε εξωτερικούς χώρους όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη.

Σε περίπτωση αναγκαίας μετακίνησης με αυτοκίνητο, συνέστησε επίσης τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά και να χρησιμοποιείται η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα, ενώ υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.