Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό εισόδημα – Ποια τεκμήρια διαβίωσης επηρεάζονται

Snapshot Η κυβέρνηση εξετάζει μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης έως 30% για κατοικίες, αυτοκίνητα και περιουσιακά στοιχεία, με στόχο τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Καταργούνται η προσαύξηση 10% που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας και η προσαύξηση 5% για τζίρο υψηλότερο του μέσου όρου του ΚΑΔ.

Οι αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν από το επόμενο φορολογικό έτος και θα ωφελήσουν περίπου 320.000 επαγγελματίες.

Το νέο σύστημα διατηρεί το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα βασισμένο στον βασικό μισθό και τις «τριετίες», αλλά διευρύνει τις εξαιρέσεις για ορισμένους ΚΑΔ.

Η μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος θα οδηγήσει σε χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα και μειωμένο φόρο εισοδήματος για τους επαγγελματίες. Snapshot powered by AI

Με στόχο να μειωθούν οι επιβαρύνσεις των φορολογουμένων, η κυβέρνηση εξετάζει μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, μέσω της μείωσης τεκμηρίων διαβίωσης, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται στην 90ή ΔΕΘ 2026, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται προσανατολίζεται σε μειώσεις στα τεκμήρια διαβίωσης που αφορούν κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και παράλληλα εξετάζει παρεμβάσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή».

Βασική στόχευση τη μείωση των επιβαρύνσεων για μεγάλο τμήμα των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους και οι αλλαγές που εξετάζονται αναμένεται να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να τεθούν σε εφαρμογή από το επόμενο φορολογικό έτος.

Στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, με στόχο να περιοριστούν οι περιπτώσεις φορολογουμένων που φορολογούνται για εισοδήματα υψηλότερα από αυτά που πραγματικά αποκτούν.

Παράλληλα, σχεδιάζονται παρεμβάσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών. Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται είναι η κατάργηση του 10% που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας, καθώς και του 5% για όσους εμφανίζουν τζίρο υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΚΑΔ στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Στόχος είναι η ελάφρυνση των συνεπών επαγγελματιών, χωρίς να υποχωρήσει η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και τα νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ δημιουργούν πλέον μεγαλύτερα περιθώρια για στοχευμένες αλλαγές στο σύστημα.

Στο νέο μοντέλο διατηρείται η βασική φιλοσοφία του τεκμαρτού εισοδήματος. Δηλαδή, παραμένει ως βάση υπολογισμού το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που συνδέεται με τον βασικό μισθό, ενώ διατηρούνται και οι λεγόμενες «τριετίες», σύμφωνα με την «Κ».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, καταργείται η προσαύξηση 10% που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας, καθώς και η προσαύξηση 5% που επιβάλλεται όταν ο τζίρος του επαγγελματία υπερβαίνει τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι περίπου 320.000 επαγγελματίες θα επωφεληθούν από τις αλλαγές που σχεδιάζονται, ενώ δεν αποκλείεται και η πλήρης αποσύνδεση του τεκμαρτού εισοδήματος του υπόχρεου από το κόστος μισθοδοσίας.

Αναμένεται επίσης να διευρυνθούν οι εξαιρέσεις και οι μειώσεις του τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες και ΚΑΔ, ώστε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου.

Πόσο θα μειωθεί ο φόρος επαγγελματία με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ

Η επίδραση της κατάργησης των προσαυξήσεων μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν υδραυλικό ή ηλεκτρολόγο με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ:

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8.000 ευρώ.

Εξι χρόνια λειτουργίας.

Απασχολεί έναν εργαζόμενο με μεικτές ετήσιες αποδοχές 15.400 ευρώ.

Συνολικό ετήσιο εργοδοτικό κόστος περίπου 18.800 ευρώ.

Μέσος κύκλος εργασιών του ΚΑΔ στις 25.000 ευρώ.

Το πραγματικό λογιστικό κέρδος του επαγγελματία είναι: 35.000 - 8.000 - 18.800 = 8.200 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι το πραγματικό κέρδος είναι 8.200 ευρώ, το τεκμαρτό σύστημα προσδιορίζει υψηλότερο ελάχιστο εισόδημα. Η βάση του παραδείγματος είναι 12.320 ευρώ. Στη συνέχεια, με το σημερινό καθεστώς, εφαρμόζεται η προσαύξηση 10% λόγω του εργαζομένου: 18.800 x 10% = 1.880 ευρώ. Το ποσό διαμορφώνεται έτσι σε 12.320 + 1.880 = 14.200 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο από τις μεικτές ετήσιες αποδοχές του εργαζομένου, δηλαδή 15.400 ευρώ, ενεργοποιείται ο σχετικός κανόνας και το τεκμαρτό εισόδημα διαμορφώνεται σε 15.400 ευρώ.

Σε αυτό προστίθεται και η προσαύξηση λόγω του υψηλότερου τζίρου σε σχέση με τον μέσο όρο του ΚΑΔ. Η διαφορά είναι: 35.000 - 25.000 = 10.000 ευρώ. Το 5% της διαφοράς είναι 10.000 x 5% = 500 ευρώ. Με βάση το συγκεκριμένο παράδειγμα, το τεκμαρτό εισόδημα φτάνει έτσι στις 15.900 ευρώ.

Με το νέο σύστημα καταργούνται οι δύο συγκεκριμένες προσαυξήσεις. Ο επαγγελματίας του παραδείγματος απαλλάσσεται επομένως από 1.880 ευρώ λόγω της προσαύξησης 10% για το κόστος του εργαζομένου και 500 ευρώ λόγω της προσαύξησης 5% για την υπέρβαση του μέσου τζίρου του ΚΑΔ. Συνολικά αφαιρούνται από τον υπολογισμό 2.380 ευρώ προσαυξήσεων.

Το όφελος δεν περιορίζεται στο ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος. Κάθε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος μεταφράζεται σε χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα και, κατά συνέπεια, σε χαμηλότερο φόρο εισοδήματος, εφόσον το τεκμαρτό είναι αυτό που προσδιορίζει τελικά τη φορολογική επιβάρυνση. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η κατάργηση των δύο προσαυξήσεων μειώνει τη βάση που υπολογίζεται κατά 2.380 ευρώ, πριν ακόμη εξεταστούν οι υπόλοιπες αλλαγές που θα προβλέπει το νέο πλαίσιο.

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